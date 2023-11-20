台東餐飲業評核 101家獲食安認證

台東縣推動「餐飲衛生管理分級」評核，昨頒發「優級」及「良級」證書給101家通過評核業者，共有7家觀光旅館及東河包子、湘琪牛肉麵等名店獲認證。衛生局表示，標章有效期為2年，藉由評核提升食品衛生自主管理，也為消費者食安把關。

台東縣餐飲衛生管理分級評核分二階段，第一階段由稽查員稽查，第二階段邀請食品專家學者複評，實地評核內容包括環境衛生管理、原料及儲存、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理五大面向。評核結果有93家業者獲得「優」級、8家業者獲得「良」級。

衛生局昨在鐵花新聚落辦授證儀式，秘書長盧協昌依類別逐一頒發證書給業者代表。他表示，台東是旅遊勝地，食品安全非常重要，也是觀光發展基礎，期許優秀商家擔任領頭羊，共同為消費者打造安全的食品環境。

7家獲認證觀光旅館分別為，桂田喜來登好也中餐廳、桂田喜來登阿力海西餐廳、南豐鐵花棧、知本老爺酒店酋長鐵板燒、娜路彎大酒店、鹿鳴溫泉酒店良食自助餐廳及知本金聯世紀酒店。

另東河包子、湘琪牛肉麵、陳家麻糬、泰源及台東監獄等店也獲「優級」認證；業者強調，衛生管理是餐飲業基本要求，將持續嚴格自我要求，讓任何人到店用餐，都能安心享用美食。