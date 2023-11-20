人行道窄、電桿占位 基市南榮路優化 明年2月動工

基隆市南榮路人行道本來就不寬，加上電桿占用，難稱人行友善空間。市府提出南榮路周邊人行環境改善工程計畫，第1期從南新街口到393巷口，長約400公尺，經費約3683萬元，獲中央核定補助84%，市府正辦理招標作業，預計明年2月動工。

市府工務處長陳耀川表示，南榮路自愛三路口到八堵隧道全長1870公尺，規畫新設及拓寬人行道、改善交通、照明和排水設施，涵蓋道路銑鋪、管溝埋設、台電電纜地下化，及路口停等空間加大、行穿線縮短及退縮、增設庇護島，總經費2.2億元。

陳耀川說，南榮路人行空間改善工程分3期進行，第1期已獲中央核定補助近3100萬元，即將發包。第2期從393巷口到455巷口，第3期從南新街口到愛三路口及455巷口到八堵隧道，希望中央和地方一起努力，早日完成南榮路人行環境全線優化目標。

基隆市南榮路是台5線北端起點，因為是早期開發的道路，多以服務車行為導向，人行空間不符現代生活需求。基隆市議長童子瑋日前和陳耀川到南榮路勘查現況，希望透過改善計畫，解決步行空間侷促、電桿阻礙、停車困難、管線老舊等問題，避免再出現人車爭道場景。

童子瑋說，擔任議員後促請市府改善南榮路人行環境，感謝市府工務處提案爭取中央補助，並自編預算支應。第1期工程即將發包，希望能完善南榮路人行空間，給居民安全回家的路。