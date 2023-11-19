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基隆青工會培訓幕僚 當過記者、發言人的講師傳授秘訣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，挖掘青年潛力，培育在地青年。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，挖掘青年潛力，培育在地青年。圖／基隆市青工總會提供

國民黨今天公布不分區立委名單平均年齡47歲，強調年輕化。國民黨基隆市青工總會今天下午也舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，挖掘青年潛力，培育在地青年。

基隆青工總會總會長余治明表示，今天安排在國民黨文傳會任職的陳羿妏、國民黨前發言人蕭敬嚴和他擔任講師，相信能讓學員收穫滿滿。未來每個月都會舉辦講座，不侷限藍營青年參加，凡是對課程有興趣的朋友都能報名，希望帶給家鄉青年帶來更多學習與交流環境。

陳羿妏曾擔任ETtoday記者，主講「第一次寫新聞就上手」，內容涵蓋如何決定新聞標題、倒金字塔寫作、鎖定內文受眾等，強調新聞撰寫需有前後邏輯，並有完整的人事時地物，讓民眾能夠清楚得知新聞資訊。

余治明的講題是「用影片行銷自己」，提到影片剪輯是因應數位化時代的絕佳技能，短影音是現在社群主流趨勢。透過好的剪輯軟體，能夠讓後期工作事半功倍，期望學員能夠多加練習，熟悉操作才能內化成為自己的技能。

蕭敬嚴曾任國民黨發言人，目前也會上政論節目，擔任時事評論員，政治語言經驗十足。他主講「掌控全場主持力」，除了與學員分享政治攻防密技，更解說造勢場合如何帶動氣氛秘訣。

余治明說，青工會未來每個月都會舉辦講座，歡迎各行各業的青年報名參加，一起學習交流，接觸不同的領域的聲音，能讓自己的人生打開新視野。

國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，圖為講師余治明。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，圖為講師余治明。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，圖為講師陳羿妏。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，圖為講師陳羿妏。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，圖為講師蕭敬嚴。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，圖為講師蕭敬嚴。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，挖掘青年潛力，培育在地青年。圖／基隆市青工總會提供
國民黨基隆市青工總會今天下午舉辦「青年幕僚培訓工作坊」，挖掘青年潛力，培育在地青年。圖／基隆市青工總會提供

青年 國民黨 基隆

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