影／沒戴安全帽還撞機車...宜蘭「斗笠阿北」騎車路標掀熱議 台電認疏失

宜蘭市陽明路附近的慢車道出現「斗笠阿北」騎車路標，阿北頭上戴的不是騎腳踏車圓型安全帽，而是斗笠，土味十足。民眾貼文問「怎麼回事？」掀起網友爆笑留言，現在規定「沒戴斗笠不能上路」、「農夫專用道」、「沒戴斗笠會被罰」、「鄉下才有的路標」？台電公司坦承是承包商劃錯。

由於劃設的腳踏車前後輪不一樣大，且前輪緊貼左側的機車，兩車中間幾乎沒有空間，網友看圖紛紛妙回，「腳踏車撞機車專用道」、「機車直直走，腳踏車可以橫著騎」、「請留意，腳踏車斗笠阿北會撞機車」，惹來爆笑。

也有人說，「宜蘭多雨，騎腳踏車要戴斗笠，不能拿雨傘」、「半圓的腳踏車安全帽，到宜蘭變斗笠了」、「台灣的外包廠商搞創意？」

除了戴斗笠，眼尖網友也發現，這位阿北穿著喇叭造型的七分褲，與正常的路面標誌圖案也有所不同，笑稱「鄉下的特色」、「農夫種田結束，騎車上路」。