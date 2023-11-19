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影／沒戴安全帽還撞機車...宜蘭「斗笠阿北」騎車路標掀熱議 台電認疏失

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市烏龍「斗笠阿北」路標，劃設阿北身穿7分喇叭褲，緊貼橫撞左側的機車，引起民眾爆笑。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭市烏龍「斗笠阿北」路標，劃設阿北身穿7分喇叭褲，緊貼橫撞左側的機車，引起民眾爆笑。圖／翻攝自宜蘭知識+

宜蘭市陽明路附近的慢車道出現「斗笠阿北」騎車路標，阿北頭上戴的不是騎腳踏車圓型安全帽，而是斗笠，土味十足。民眾貼文問「怎麼回事？」掀起網友爆笑留言，現在規定「沒戴斗笠不能上路」、「農夫專用道」、「沒戴斗笠會被罰」、「鄉下才有的路標」？台電公司坦承是承包商劃錯。

由於劃設的腳踏車前後輪不一樣大，且前輪緊貼左側的機車，兩車中間幾乎沒有空間，網友看圖紛紛妙回，「腳踏車撞機車專用道」、「機車直直走，腳踏車可以橫著騎」、「請留意，腳踏車斗笠阿北會撞機車」，惹來爆笑。

也有人說，「宜蘭多雨，騎腳踏車要戴斗笠，不能拿雨傘」、「半圓的腳踏車安全帽，到宜蘭變斗笠了」、「台灣的外包廠商搞創意？」

除了戴斗笠，眼尖網友也發現，這位阿北穿著喇叭造型的七分褲，與正常的路面標誌圖案也有所不同，笑稱「鄉下的特色」、「農夫種田結束，騎車上路」。

土味十足的路標被貼上「宜蘭知識+」臉書，掀起熱議，還有人跑去現場看。路權機關是宜蘭市公所，市公所表示，台電日前挖埋管線施工，路面回填後廠商所劃設的路面標誌，已經通知台電公司請廠商進行刨除；台電坦承疏失，承包廠未依照規定的圖示施工，近日會重新劃設。

慢車道的路面標誌正確是圓形安全帽、腳踏車的前後輪大小一樣、與機車保留空間，並非緊鄰橫撞。圖／民眾提供
慢車道的路面標誌正確是圓形安全帽、腳踏車的前後輪大小一樣、與機車保留空間，並非緊鄰橫撞。圖／民眾提供
正確的慢車道路面圖示。圖／宜蘭市公所提供
正確的慢車道路面圖示。圖／宜蘭市公所提供
不是戴安全帽？宜蘭出現「斗笠阿北」騎車路標，土味十足，網友留言「農夫專用道」、「要戴斗笠才能騎上路」、「鄉下才有」，讓人忍不住爆笑。圖／翻攝自宜蘭知識+
不是戴安全帽？宜蘭出現「斗笠阿北」騎車路標，土味十足，網友留言「農夫專用道」、「要戴斗笠才能騎上路」、「鄉下才有」，讓人忍不住爆笑。圖／翻攝自宜蘭知識+

腳踏車 宜蘭 台電 安全帽 車道 路權

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