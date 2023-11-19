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老省道人行道窄 還有電桿占位 基市南榮路街景改善有譜

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿擋道，市府爭取中央補助，分3階段打造行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿擋道，市府爭取中央補助，分3階段打造行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆市南榮路人行道本來就不寬，加上又電桿占用，難稱人行友善空間。市府提出南榮路周邊人行環境改善工程計畫，第1期從南新街口到393巷口約400公尺路段約3683萬元，已獲中央核定補助84%，市府正在辦理招標作業，預計明年2月間動工。

基市府工務處長陳耀川今天表示，南榮路自愛三路口到八堵隧道全長1870公尺，規畫新設及拓寬人行道、改善交通、照明和排水設施，道路銑鋪、管溝埋設、台電電纜地下化，以及路口停等空間加大、行穿線縮短及退縮、增設庇護島，總經費2.2億元。

陳耀川說，南榮路人行空間改善工程分3期進行，第1期已獲中央核定補助近3100萬元，即將發包。第2期從393巷口到455巷口，第3期從南新街口到愛三路口及455巷口到八堵隧道，希望中央和地方一起努力，早日完成南榮路人行環境全線優化目標。

基隆市南榮路是台5線北端起點，因為早期開發的道路，多是以服務車行設計，人行空間不符現代生活需求。基隆市議長童子瑋日前和陳耀川到南榮路勘查現況，希望透過改善計畫，解決步行空間侷促、電桿阻礙、停車困難、管線老舊等老問題，避免再出現人車爭道場景。

童子瑋說，擔任議員後促請市府改善南榮路人行環境，感謝市府工務處提案爭取中央補助，並自編預算支應。第1期工程即將發包，施工路段先完成電桿地下化、人行道及路口改善和拆除天橋作業。這屆議長任內希望能完成整條南榮路人行空間建設，給居民安全回家的路。施工期間會造成用路人不便，請民眾體諒。

基隆市政府爭取中央補助，打造南榮路行人友善空間，將拆除南榮國小校門口的天橋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府爭取中央補助，打造南榮路行人友善空間，將拆除南榮國小校門口的天橋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿等物品擋道，市府爭取中央補助改善，打造更舒適的行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿等物品擋道，市府爭取中央補助改善，打造更舒適的行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿擋道，市府爭取中央補助改善，打造更舒適的行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿擋道，市府爭取中央補助改善，打造更舒適的行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿擋道，市府爭取中央補助，分3階段打造行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市南榮路人行道不寬，又有電桿擋道，市府爭取中央補助，分3階段打造行人友善空間。記者邱瑞杰／攝影

人行道 基隆 童子瑋

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