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老省道人行道窄 還有電桿占位 基市南榮路街景改善有譜
基隆市南榮路人行道本來就不寬，加上又電桿占用，難稱人行友善空間。市府提出南榮路周邊人行環境改善工程計畫，第1期從南新街口到393巷口約400公尺路段約3683萬元，已獲中央核定補助84%，市府正在辦理招標作業，預計明年2月間動工。
基市府工務處長陳耀川今天表示，南榮路自愛三路口到八堵隧道全長1870公尺，規畫新設及拓寬人行道、改善交通、照明和排水設施，道路銑鋪、管溝埋設、台電電纜地下化，以及路口停等空間加大、行穿線縮短及退縮、增設庇護島，總經費2.2億元。
陳耀川說，南榮路人行空間改善工程分3期進行，第1期已獲中央核定補助近3100萬元，即將發包。第2期從393巷口到455巷口，第3期從南新街口到愛三路口及455巷口到八堵隧道，希望中央和地方一起努力，早日完成南榮路人行環境全線優化目標。
基隆市南榮路是台5線北端起點，因為早期開發的道路，多是以服務車行設計，人行空間不符現代生活需求。基隆市議長童子瑋日前和陳耀川到南榮路勘查現況，希望透過改善計畫，解決步行空間侷促、電桿阻礙、停車困難、管線老舊等老問題，避免再出現人車爭道場景。
童子瑋說，擔任議員後促請市府改善南榮路人行環境，感謝市府工務處提案爭取中央補助，並自編預算支應。第1期工程即將發包，施工路段先完成電桿地下化、人行道及路口改善和拆除天橋作業。這屆議長任內希望能完成整條南榮路人行空間建設，給居民安全回家的路。施工期間會造成用路人不便，請民眾體諒。
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