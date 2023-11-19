大豐消防分隊 沒鋪連外道

大豐消防分隊啟用超過7個月、馬當部落文化聚會所落成也有5個月之久，目前連外道路仍是碎石路，消防車出入不便，整體景觀猶如未開發地帶，區段徵收地的公共工程接連卡關，引發議員砲轟。縣府表示，缺工缺料及施工難度高等問題導致工程流標10次，下月將修改標案重新上網招標，預計2年可完工。

台東市區人口飽和，近年人口不斷往大豐、岩灣等市郊地區移動，台東市豐榮里已成最大里，馬當部落也是全縣最大原住民部落。縣府2021年啟動豐榮豐樂南區區段徵收工程，但道路及停車場等設施尚未完成，反倒機關先進駐，引發外界批評。

議長吳秀華指出，豐榮、豐樂區段徵收前年3月核定、預定同年底完工，今年4月大豐消防分隊、6月馬當聚會所陸續啟用，公共設施卻付之闕如，預算從2.2億增加至3.6億仍流標10次，重大公共建設執行率欠佳。

議員張國洲表示，四處全是雜草叢生、路面殘破及塵土飛揚，聚會所使用執照延宕多時、消防車進出也有安全疑慮，要加緊腳步。

地政處長沈碧恕解釋，公共工程採用海綿城市設計概念，施工難度高，後因國內原物料飆漲及缺工問題，工程接連流標，目前已修正標案內容及提高金額，預計下月重新上網招標，因應實際狀況，施工期程從1年半延長至2年。