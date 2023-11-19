LINE檢舉亂丟垃圾 基隆有成效

基隆市區道路常有民眾亂丟菸蒂、垃圾，市府7月在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」群組，簡化檢舉流程，執行4個月成效佳，有2600多民眾加入，舉發700件，檢舉成功率高達九成，每張2400到3600元。遭檢舉前三名分別為行車亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁渣、亂丟家戶圾圾。

環保局在LINE設置檢舉專區，民眾可以加入群組並提供影片、照片檢舉，10月起，將檢舉獎金從實收罰鍰50%提高至75%，裁罰金額也從最低2400元，提升至3600元加重裁罰。

近日有民眾反映，動不動就被檢舉，草木皆兵，一名機車騎士說，他日前在信一路收到違反廢棄物清理法2400元罰單，只是趁等紅燈時把菸丟到地上就收到罰單。

環保局廢棄物管理規畫科長張志遠說，有完整證據就會告發，要能拍到丟棄行為、車號、道路位置三要件，目前檢舉700多件，開罰率有九成以上，多數檢舉案都有成功。以一張罰單3600元算，檢舉成功，扣掉稅金，每件實拿檢舉獎金2160元。

張志遠表示，汽機車駕駛亂丟菸蒂最常被舉發，占七成八，其他亂吐檳榔汁、亂丟家戶垃圾包各占一成多。其中有5件是民眾亂丟家戶垃圾，檢舉人一路跟拍到亂丟者的家門口，還拍到家戶的門牌號碼，環保局因此開出罰單。

除檢舉案，環保局稽查人員也鎖定40熱點加強科技執法稽查，查獲亂丟菸蒂處所主要是超商、夜市、車站、速食店、市場等地，靠近水溝蓋處也是丟棄熱點。