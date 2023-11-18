影／日本熊本縣物產展基隆登場 熊本熊一出場受熱情歡迎

基隆市與日本熊本縣八代市締結友好城市5周年，熊本縣物產展今天起一連兩天在東岸商場登場，市長謝國樑與八代市長中村博生共同主持日本傳統的「鏡開」儀式，現場展售八代市各類當地特產、人氣美食與優質商品，不用出國就可品嘗及體驗日本特產，明天還有一天。

今天開幕儀式由謝國樑率領副市長邱佩琳、民政處處長張淵翔、基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌等人，與中村市長以及田方芳信議長等一起剪綵，謝國樑和與中村市長主持「鏡開」儀式，這是日本傳統的習俗，兩人一起用木槌打破清酒桶的蓋子，再一同飲下方型木杯中的清酒，共同祈願，祝大家「開運」之意，不少台灣人都好 奇詢問。

現場中日民眾一起大合唱鄧麗君的歌經典老歌「我只在乎你」，兩國粉絲透過歌聲回味鄧麗君的魅力，可見她在日本的魅力。接著熊本縣八代市的高人氣王熊本熊部長（KUMAMON），一出場就受到小朋友熱情歡迎，可愛的模樣讓現場民眾融入，跟著一起跳唱，尤其躺在地上假摔的逗趣畫面，大家都直呼好可愛。

謝國樑說，兩市之間來往頻繁，在疫情之後可以在基隆辦理日本物產展十分難得，明天還有一天，市民可看到熊本縣的特色商品外，還有最受大小朋友歡迎的熊本熊登場。

八代市跟基隆市在2018年簽訂友好協定，展開兩市的友好交流，中村市長說，這次的訪問團成員多達62人，大家在睽違多年之後總算再次來台，都非常高興，這次展出的物產包括名產、美食、熊本熊還有許多觀光資訊，很值得來看看。

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