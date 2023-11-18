快訊

現場傳爆裂聲！基隆和平島大火多處民宅燒毀 一片漆黑斷電搶救

亞冠賽／劉基鴻開轟無效…中華隊1:6不敵南韓 明與澳洲爭季軍

柯文哲稱民調計算方式強人所難 侯友宜競辦：至少退讓了三次

影／日本熊本縣物產展基隆登場 熊本熊一出場受熱情歡迎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影

基隆市與日本熊本縣八代市締結友好城市5周年，熊本縣物產展今天起一連兩天在東岸商場登場，市長謝國樑與八代市長中村博生共同主持日本傳統的「鏡開」儀式，現場展售八代市各類當地特產、人氣美食與優質商品，不用出國就可品嘗及體驗日本特產，明天還有一天。

今天開幕儀式由謝國樑率領副市長邱佩琳、民政處處長張淵翔、基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌等人，與中村市長以及田方芳信議長等一起剪綵，謝國樑和與中村市長主持「鏡開」儀式，這是日本傳統的習俗，兩人一起用木槌打破清酒桶的蓋子，再一同飲下方型木杯中的清酒，共同祈願，祝大家「開運」之意，不少台灣人都好 奇詢問。

現場中日民眾一起大合唱鄧麗君的歌經典老歌「我只在乎你」，兩國粉絲透過歌聲回味鄧麗君的魅力，可見她在日本的魅力。接著熊本縣八代市的高人氣王熊本熊部長（KUMAMON），一出場就受到小朋友熱情歡迎，可愛的模樣讓現場民眾融入，跟著一起跳唱，尤其躺在地上假摔的逗趣畫面，大家都直呼好可愛。

謝國樑說，兩市之間來往頻繁，在疫情之後可以在基隆辦理日本物產展十分難得，明天還有一天，市民可看到熊本縣的特色商品外，還有最受大小朋友歡迎的熊本熊登場。

八代市跟基隆市在2018年簽訂友好協定，展開兩市的友好交流，中村市長說，這次的訪問團成員多達62人，大家在睽違多年之後總算再次來台，都非常高興，這次展出的物產包括名產、美食、熊本熊還有許多觀光資訊，很值得來看看。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影
日本熊本縣物產展在基隆登場。記者游明煌／攝影

熊本熊 日本 謝國樑 基隆

延伸閱讀

影／「你有孩子就會知道」遭控歧視女性 謝國樑：可受公評

親子館與室內兒童樂園重疊？ 謝國樑：玩起來不一樣

藍白合了 謝國樑：不是侯柯配或柯侯配就一定能下架民進黨

允電動車沒做到不連任 被問不如預期怎算？謝國樑這麼回

相關新聞

影／日本熊本縣物產展基隆登場 熊本熊一出場受熱情歡迎

基隆市與日本熊本縣八代市締結友好城市5周年，熊本縣物產展今天起一連兩天在東岸商場登場，市長謝國樑與八代市長中村博生共同主...

基隆青少年跳舞不用再被趕了 火車站南站街舞空間啟用

基隆長久以來一直沒有合法的空間讓喜歡跳舞青少年練習，年輕朋友、學生跳舞常要被趕來趕去，經市政府和多個單位爭取，台鐵同意在...

宜蘭冬山金陵新村活化計畫放寬限制 下次招標有信心

宜蘭冬山鄉金陵新村荒廢多年，地方咸盼盡速活化使用，縣府計畫以社福公益為目標委外經營，但經歷6次流標，月前議決放寬限制，將...

宜蘭史學家陳進傳獲頒宜蘭縣文化獎 將彙整120篇論文

佛光大學榮譽教授、宜蘭文史研究者陳進傳年逾70，深入研究宜蘭在地歷史、文化多年，2009年曾獲台灣文獻獎，擔任過數屆宜蘭...

啟用7個月 台東大豐消防分隊只能走碎石路

台東縣大豐消防分隊啟用超過7個月、馬當部落文化聚會所落成也有5個月之久，連外道路至今仍是碎石路，消防車出入不便，整體景觀...

PASIWALI國際音樂節今登場 深夜試音台東人炸鍋「很吵」

PASIWALI國際音樂節今年邁入第6年，今明兩天在台東森林公園舉辦，不過活動承辦廠商在晚間彩排，深夜11點還傳出高分貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。