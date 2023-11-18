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宜蘭冬山金陵新村活化計畫放寬限制 下次招標有信心

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭冬山鄉金陵新村原本是國防部眷村宿舍，居民搬遷後閒置多年，縣府計畫推動社福並委外招商，先前6次流標，遂決定放寬招商條件。圖／聯合報系資料照
宜蘭冬山鄉金陵新村原本是國防部眷村宿舍，居民搬遷後閒置多年，縣府計畫推動社福並委外招商，先前6次流標，遂決定放寬招商條件。圖／聯合報系資料照

宜蘭冬山鄉金陵新村荒廢多年，地方咸盼盡速活化使用，縣府計畫以社福公益為目標委外經營，但經歷6次流標，月前議決放寬限制，將原招商條件「社福設施使用樓地板面積達51%以上」取消，內部人士對下次招標頗具信心。

縣府社會處指出，金陵新村原本是國防部眷村宿舍，興建於1970年代，土地面積萬餘平方公尺，建物包含145戶住宅與眷村活動中心，約10年前國防部在宜蘭縣政中心新建眷舍，金陵新村居民搬遷，原眷村閒置，縣府2016年與國防部政治作戰局合作尋求開發。

社會處表示，一開始本擬改建為社會住宅，2017年專家評估不可行，便採取設定地上權的方式，以長照、兒少、衛生護理等社福目的，公開招商盼民間資源進駐；為了保證得標者確實將金陵新村用於社福，特別在招商條件中加上「社福設施使用樓地板面積須達51%以上」。

縣府2020年開始招標，從2020年12月到今年6月，連續流標6次。計畫進度卡關，地方也相當不解，冬山鄉長林峻輔表示，多次流標表示預算或招商條件對廠商沒有足夠吸引力；冬山鄉長照資源頗為缺乏，盼縣府盡速調整。

社會處今年8月18日開會決議，延續設定地上權並以社福為目標招商，但取消「51%樓地板面積用於社福設施」的條件，並會委託第三方專業顧問公司把關，縣府內部也會管控確保後續利用是以社福為主。據了解，縣府日前在議會專題報告中公布條件放寬後，已有不少廠商詢問本案進度，內部人士對於下次招商頗具信心。

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