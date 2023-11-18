宜蘭史學家陳進傳獲頒宜蘭縣文化獎 將彙整120篇論文

佛光大學榮譽教授、宜蘭文史研究者陳進傳年逾70，深入研究宜蘭在地歷史、文化多年，2009年曾獲台灣文獻獎，擔任過數屆宜蘭文化獎評審，今年得到評委一致推薦，獲頒第十屆宜蘭文化獎。他此前已經著作等身，之後更想藉此機會，將從前的論文與著作彙整出版。

宜蘭縣政府文化局指出，宜蘭縣文化獎是縣內藝文界最高榮譽，每2年頒發一次，過去得獎者包括作家黃春明、蘭陽舞蹈團創辦人神父秘克琳、作家兼媒體人吳敏顯等人，今天是第十屆，由縣長林姿妙頒贈獎座與獎金20萬元，盼深化宜蘭的文化環境。

評選委員代表吳清鏞指出，今年各界推薦人選7人、歷屆獲獎者推薦人選27人，評委逐一評選後，一致肯定陳進傳對宜蘭文史的卓越研究，以及培養在地子弟的精神，推薦頒發文化獎；此外也考量過去有卓越貢獻、但還沒獲獎便已經去世的文化界前輩，推薦頒發文化紀念獎給去年過世的畫家周澄。

陳進傳是頭城人，數十年前當完兵後，婉拒了台北發展更好的工作，應母親要求回到宜蘭。宜蘭提供給他美麗的環境與廣闊的思路，他也深愛宜蘭，40年來從羅東高中、宜蘭高中、宜蘭農工、宜蘭技術學院、宜蘭大學、佛光大學到宜蘭社大，提攜後進不遺餘力。

教學之外，陳進傳對宜蘭地方歷史與文化研究著力甚深，從清代碑文、傳統漢人家族到當代宜蘭歌仔戲大師陳旺欉等人，他用10多本專書、120篇論文和數千張照片回饋了宜蘭對他的「愛」。陳進傳說，自己生性疏懶，原本不打算重新整理論文，今年拿到文化獎後，剛好藉這個機會彙整前作，出版論文集。

今年文化紀念獎的得主已故畫家周澄，去年5月24日去世，享壽82歲，文化局指出，周20餘歲開始創作，精擅傳統書畫中詩、書、畫、印等，享譽國際，曾任教於國立藝專（今台藝大），後回到宜蘭創立周澄文化藝術基金會，教化宜蘭子弟。周澄遺孀李順惠今代表領獎，贈2幅周澄畫作給宜蘭美術館。