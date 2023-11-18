寒冬送暖 彰化企業界前進台東偏鄉捐贈物資

中央社／ 台東縣18日電

寒冬送暖，彰化縣企業拓銷聯合協會今天前進台東南迴偏鄉，贈送國小和村落現金、物資，希望拋磚引玉，讓更多社會大眾關心偏鄉。

彰化縣企業拓銷聯合協會今天下午前往台東南迴偏鄉舉辦「關懷偏鄉寒冬送暖」，捐贈生活扶助金台幣16萬5000元及民生物資給予金峰鄉新興國小、賓茂國小、新興村、正興村、達仁鄉土坂村和台坂村等6個單位。

協會理事長葉政權表示，彰化拓銷會主要整合中小企業以團體行銷方式拓展國際市場，會員們也都秉持取之於社會，回饋於社會的善心，每年都會定期捐助清寒學子的獎助學金、辦理寒冬送暖物資捐贈等活動。今年首次來到台東的原鄉，希望在這入冬之際，可以為部落帶來一些溫暖。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，很感謝彰化拓銷協會企業老闆們用實際行動關懷原鄉，台東是全國中低收入戶比率最高的縣市，政府資源有限，但是民間力量無窮，透過民間的善舉，總能溫暖社會上每一個角落。

這次捐贈活動總召集人、台灣柔冠有限公司總經理許純誠表示，今年的寒冬送暖活動共有28家的企業及組織共同參與。捐贈物資包含學童保健食品、休閒食品、麵食、紡織品、鍋具等，以及生活扶助金共計16萬5000元。

台東 偏鄉

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