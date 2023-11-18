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啟用7個月 台東大豐消防分隊只能走碎石路

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
馬當部落文化聚會所也位在豐榮豐樂南區區段徵收處，啟用至今也有5個月之久，四周圍都是雜草。記者徐白櫻／攝影
馬當部落文化聚會所也位在豐榮豐樂南區區段徵收處，啟用至今也有5個月之久，四周圍都是雜草。記者徐白櫻／攝影

台東縣大豐消防分隊啟用超過7個月、馬當部落文化聚會所落成也有5個月之久，連外道路至今仍是碎石路，消防車出入不便，整體景觀猶如未開發地帶，區段徵收所屬公共工程接連卡關，引發議員連番砲轟。縣府表示，因缺工缺料及施工困難等問題導致工程流標十次，下月修改標案重新上網招標，預計2年可完工。

台東市區人口飽和，近年人口不斷往大豐、岩灣等市郊地區移動，台東市豐榮里人口數近1萬多人，已成台東市最大里，馬當部落也是全台東最大的原住民部落。縣府啟動豐榮豐樂南區區段徵收工程，但道路及停車場等公共設施尚未完成，反倒機關先進駐，引發外界批評。

議長吳秀華指出，豐榮、豐樂區段徵收前年3月已經核定、預定同年底須完工，誰知今年4月消防分隊啟用、6月馬當聚會所啟用，工程發包作業卻一直流標，達十次之多，預算從2.2億增加至3.6億仍流標，重大公共建設執行率欠佳。

議員張國洲表示，鄰近居民期盼20年之久，徵收處卻是雜草叢生、路面殘破及塵土飛楊，聚會所使用執政延宕多時、消防車進出安全也有疑慮，要加緊腳步。

地政處長沈碧恕解釋，公共工程採用海綿城市設計概念，施工難度高，後因國內原物料飆漲及缺工問題，工程接連流標，目前已修正標案內容及提金額，預計下月重新上網招標，順利發包的話，預計2年完成。

台東縣大豐消防分隊位在豐榮豐樂南區區段徵收處，設立至今超過7個月，主要連外道路仍是碎石路，路旁還堆置廢棄車輛，景觀雜亂。記者徐白櫻／攝影
台東縣大豐消防分隊位在豐榮豐樂南區區段徵收處，設立至今超過7個月，主要連外道路仍是碎石路，路旁還堆置廢棄車輛，景觀雜亂。記者徐白櫻／攝影

台東 區段徵收

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