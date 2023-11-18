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基隆亂丟垃圾LINE檢舉4個月舉發700件 檢舉金每件賺2160元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區道路常有民眾亂丟菸蒂、垃圾，市府今年7月在LINE設置檢舉專區，並加強科技執法。記者游明煌／攝影
基隆市區道路常有民眾亂丟菸蒂、垃圾，市府今年7月在LINE設置檢舉專區，並加強科技執法。記者游明煌／攝影

基隆市區道路常有民眾亂丟菸蒂、垃圾，市府今年7月在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」群組，簡化檢舉流程，執行4個月成效佳，有2600多民眾加入，舉發700件，檢舉成功率高達九成，每張2400到3600元。遭檢舉前三名分別為行車亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁渣、丟家戶圾圾。

環保局在LINE設置檢舉專區，民眾可以加入群組並提供影片及照片檢舉，提供資料及個資均受到保護不會外洩。10月1日起，並將檢舉獎金從實收罰鍰50%提高至75%，同時將裁罰金額從最低2400元，提升至3600元加重裁罰。

近日有民眾反映，動不動就被檢舉，草木皆兵，一名機車騎士說，他日前在信一路收到違反廢棄物清理法2400元罰單，只是趁等紅燈時把菸丟到地上就收到罰單。

衛生局廢棄物管理規畫科長張志遠說，有完整證據就會告發，要能拍到丟棄行為、車號、道路位置三要件，民眾加入群組可上傳影片及照片檢舉，共同遏制亂丟垃圾行為，目前檢舉案逾700件，開罰率有九成以上，多數檢舉案都檢舉成功。

有5件是民眾亂丟家戶垃圾被拍下，檢舉人非常熱心，一路跟拍到亂丟者的家門口，還拍到家戶的門牌號碼，環保局因此開出罰單。

以一張罰單3600元來算，檢舉成功，扣掉稅金，每件實拿檢舉獎金2160元，檢舉流程方便快速。

張志遠表示，汽機車駕駛亂丟菸蒂最常被舉發，占七成八，其他亂吐檳榔汁及亂吐痰、亂丟家戶垃圾包各占一成多。

除了民眾檢舉案，環保局稽查人員也鎖定40熱點加強科技執法稽查，查獲亂丟菸蒂處所主要是24小時超商、夜市、車站、速食店、市場等地，靠近水溝蓋處也是丟棄熱點，吸菸民眾應於設有收集菸蒂設備周邊吸菸，吸菸後應將菸火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶或菸蒂收集設備中。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

汽機車駕駛亂丟菸蒂最常被舉發，占七成八。圖／環保局提供
汽機車駕駛亂丟菸蒂最常被舉發，占七成八。圖／環保局提供
汽機車駕駛亂丟菸蒂最常被舉發，占七成八。圖／環保局提供
汽機車駕駛亂丟菸蒂最常被舉發，占七成八。圖／環保局提供

罰單 廢棄物 基隆 衛生局

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