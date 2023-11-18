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基隆公益電動機車 將增共享制

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市公益青年電動機車計畫今年編列3.8億元，申請卻不如預期，市政府未來將調整為「雙軌制」，一方面補助青年汰舊換新申請，一方面在公共場域設置共享運具。同時也在公共政策網路參與平台i-Voting提案，廣納民意。

公益青年電動機車計畫今年原預計提供1萬2000輛申請量，因業者月資費高且綁約5年，且還要有中古車才能申請汰換，申請不如預期。基隆市長謝國樑和業者協調新方案，已有一家業者同意每月資費降100元，綁約從5年調降為3年，詢問度增加。

市府發言人余治明說，減少碳排是世界趨勢，共享運具好處除採用充電式的電力系統，借車還車共用降低民眾持有機車及自行車比率，減少購買與保養的花費。

余治明表示，共享電動運具機制在雙北已發展成熟，深受學生與青年朋友喜愛，透過手機就能查詢借還車地點，減少找尋停車點時間，預計明年9月執行。

市府交通處公共運輸科長曾令偉表示，日前已發起i-Voting提案「您是否贊成推動共享電動交通運具？」，並同步在海洋廣場對面建物宣傳提案。

另將盤點市區停車位，以確保共享運具與一般機車間的停車平衡。年輕族群使用共享運具的比率較高，將優先在海洋大學與市區等地實施。

環保局空氣及噪音管制科長林佳儀說，未來經費將使用基隆市公益青年電動機車計畫，目前正規畫及討論中，但確定的是未來會採雙軌制，一方面補助民眾汰舊換新申請，一方面設置共享運具。

青年 電動機車

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