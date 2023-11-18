超大的人工草皮 宜蘭水火同源二期公園 啟用

宜蘭冬山鄉武淵村「水火同源」二期親子公園昨啟用，園區總面積1萬2000平方公尺，其中國道5號高架橋下的人工草皮區域就有1700平方公尺，連同一期公園的人工草皮超過2000平方公尺，提供民眾遮陽避雨的優質半戶外活動空間。

「水火同源」源於武淵村天然地形，地下的天然氣隨湧泉冒出，點燃後形成「水中有火」的奇觀，村中住戶早年也會蒐集天然氣供民生使用；2018年，宜蘭縣府在武淵村國5高架橋下整建遊憩園區，面積約3000平方公尺，包含大碗公溜滑梯、泡腳池與人工草皮，交給冬山鄉公所管理，成為冬山一大名勝。

公所考量原有園區周邊仍有大片面積閒置空地，去年申請第二期園區工程計畫，獲農委會核定補助1350萬元，公所自籌450萬元，無償向高公局租用橋下土地，闢建第二期園區，今年3月動工，10月完工，日前驗收通過，昨天辦理二期園區啟用典禮。

鄉長林峻輔表示，二期園區既提供民眾休憩場所，也是社區農村營造的一部份，未來研擬招商，公所提供最高2年的租金補貼，盼吸引青年返鄉創業。

公所指出，二期園區大部分面積是靠近冬山河一側的空地，目前栽種植栽供民眾自由活動；人工草皮面積約1700平方公尺，與一期園區的人工草皮相加超過2000平方公尺，此外還有爬網、沙坑、涵洞與滾輪滑梯等從日本進口的遊具。

公所指出，人工草皮區域位於園區中心，除非遇到狂風暴雨，一般情況都能遮陽避雨，未來也能成為鄉立幼兒園等學校的戶外教學場域，草皮內禁止穿鞋、攜帶寵物與飲食。