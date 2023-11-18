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未獲災後補助 台東「鳥巢」難重建

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
竹編藝術裝置「向陽樹」因外觀酷似鳥巢廣受歡迎，成為遊客打卡熱點。記者尤聰光／攝影
竹編藝術裝置「向陽樹」因外觀酷似鳥巢廣受歡迎，成為遊客打卡熱點。記者尤聰光／攝影

台東知名地景「鳥巢」9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀滅，災後縣府爭取中央800萬元補助重建，日前被退件未符合通過，重建之路受阻。台東縣府強調，會持續爭取，鳥巢封閉暫不開放。

台東縣府交通及觀光發展處科長吳怡雯說，被退件主要是災後重建以民生為重，藝術物件類不在此次海葵風災補助範圍，縣府會設法多方管道爭取經費重建，現階段地景設施先清理乾淨。

知名地景「鳥巢」位於台東市區海濱公園國際地標內，2015年邀請藝術家以竹編藝術裝置「生命之樹」，因外觀酷似鳥巢廣受歡迎，成為遊客打卡熱點，隔年遭逢尼伯特17級強風吹毀。

尼伯特災後縣府爭取700萬經費重建，2018年委託藝術團隊重新設計大型竹編藝術裝置命名為「向陽樹」，今年9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀，縣府依循再向中央爭取經費未通過。

「很可惜啊！應該趕快重建，只剩鋼架誰來看？」附近居民說。張姓遊客表示，「這次來看不到鳥巢，有點失望」。

縣府表示，未來若有經費，是否延續竹編鳥巢造型需重新規畫設計，請大家拭目以待，鳥巢周圍拉封鎖線暫不開放，呼籲民眾勿闖，避免發生危險。

海葵颱風 台東 災後

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