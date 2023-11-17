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基隆餐飲業者符合五大指標 將貼安心標章供消費者參考

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆餐飲業者符合五大指標，將貼安心標章供消費者參考。記者游明煌／攝影
基隆餐飲業者符合五大指標，將貼安心標章供消費者參考。記者游明煌／攝影

基隆市衛生局為了強化餐飲業者衛生自主管理，設計「乾淨、衛生、安全」標章，未來只要符合入口周邊清潔、從業人員管理、用餐區管理、烹調區管理、廁所管理等五大指標規定者，將提供標章張貼在營業場所明顯處，讓消費者安全消費。

衛生局今天傍晚召開「優化基隆市餐飲衛生自主管理」說明會，希望透過「衛生自主管理」制度的推動，讓餐飲業的衛生水準提升，而非被動式由衛生局稽查。

市長謝國樑表示，餐飲業整體環境到底乾不乾淨、衛不衛生，應由消費者來打分數，很多業者也認同，未來如果符合五大指標規定，就可以以營業場所張貼「乾淨、衛生、安全」標誌，告知消費者已落實「衛生自主管理」。

衛生局長張賢政說，衛生自主管理的五大關鍵性指標，包含入口周邊清潔、從業人員管理、用餐區管理、烹調區管理、廁所管理等，只要符合五大指標規定者，則提供「衛生自主管理」宣言標章，張貼於營業場所明顯處，希望已配合政策推動的業者能作為其他餐飲業標竿，逐步帶領所有餐飲業者共同落實「衛生自主管理」的工作。

基隆市烹飪商業同業公會、業者代表及社團法人中華食品安全管制系統發展協會等都到場，表達配合及支持。衛生局並已針對不同業態衛生管理重點，請食品業專家辦理「衛生管理課程」，改善環境衛生。

基隆餐飲業者符合五大指標，將貼安心標章供消費者參考。記者游明煌／攝影
基隆餐飲業者符合五大指標，將貼安心標章供消費者參考。記者游明煌／攝影

衛生局 主管 餐飲業

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