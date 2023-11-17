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歷史建築西2碼頭潮時尚走秀 謝國樑：全力推動西岸觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影

「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，有「針織女王」之稱的設計師潘怡良，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。市長謝國樑說，地點選在西2、西3碼頭別具意義，這處具有特殊底蘊的歷史建築，為市府近期努力推動觀光、商業及都更發展的區域，很適合做時尚發表。

市府產業發展處今天舉行記者會，下周六下午2時在西2碼頭倉庫舉辦「基隆潮時尚」，有即興聲響演出、現代舞演出、知名歌手演唱以及潘怡良GIOIA PAN的時尚大秀，運用科技藝術與時尚，演繹出基隆特有的在地文化與歷史。

西2、西3碼頭為歷史建築，為日治時期建造的歷史倉庫，已整修完成並展開招商。這次首次融合影像、光影，音樂與時尚秀，是科技生成藝術與時尚的融合。

謝國樑說，這場時尚活動選在西2、西3碼頭別具意義，市府近期努力推動觀光、商業及都更發展的區域，他正在協助西2、西3倉庫的招商，市府在招商時會精挑細選，選派出實力堅強的代表，讓西岸的觀光發展發光發亮，成為基隆未來的亮點。

謝國樑表示，這次會把基隆特有的歷史跟文化，呈現出「基隆DNA」，透過時尚的方式讓基隆港西岸發光發亮，讓大家都看到西岸碼頭的美。

此次幕後妝髮造型由台北城市科技大學老師溫芳齡，帶領學生共同完成，輔仁大學織品服裝學院學生擔任後台支援。

產發處長林鼎超說，將運用科技AI生成影像技術打在牆面上，是基隆首次嘗試，也將結合基隆的伴手好物，搭配基隆潮時尚活動，很有特色，希望可以帶來全新不同的體驗和文化。

「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影
「基隆潮時尚」25日在基隆港登場，將透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀。記者游明煌／攝影

基隆港 碼頭 謝國樑 歷史建築

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