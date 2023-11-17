基隆美廉社騎樓列入禁菸違者最高罰1萬元 今年已罰逾百人

為降低二手菸危害，基隆市衛生局擴大禁菸範圍，依菸害防制法規定，本月20日起，將公告轄內22家美廉社門市騎樓、庇廊為禁菸範圍，由場所管理單位負責管理禁菸規範及宣導，3個月內為宣導期，明年2月21日起，違規吸菸者可處2千至1萬元罰鍰。

基隆市自民國102年開始，陸續公告人潮眾多的室外場所禁菸，109年公告四大連鎖便利商店（7-11、全家、OK及萊爾富）及三大連鎖咖啡店業者（星巴克、路易莎及85℃），共計218家門市之騎樓、庇廊為全面禁菸場所，本月20日擴大到22家美廉社門市。

衛生局表示，業者除了要在所有入口處設置明顯禁菸標示及不得供應與吸菸有關器物外，若有人在禁菸場所吸菸，場所負責人及從業人員應予勸阻。

衛生局說，今年1月迄今，衛生局共稽查禁菸場所1萬2257頻次，查獲違規業者34件及違規吸菸行為人115件；未張貼禁菸標示或供應吸菸有關器物的業者，可處場所負責人1至5萬元罰鍰；違規吸菸者則處2千至1萬元罰鍰。

依據衛福部國民健康署調查資料，基隆市室外公共場所二手菸暴露率由109年54.5%下降至111年43.3%，禁菸公共場所二手菸暴露率由109年6.8%下降至111年3.2%，數據顯示，擴大禁菸範圍，可以降低公共場所二手菸暴露率。

公告之場所名單載於基隆市衛生局網站「基隆市禁菸場所」網頁。

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