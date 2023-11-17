台東知名地景「鳥巢」未獲災後補助 重建之路受阻

台東知名地景「鳥巢」9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀滅，災後縣府爭取中央800萬元補助重建，日前被退件未符合通過，重建之路受阻。縣府強調，會持續爭取，目前鳥巢封閉不開放。

交通及觀光發展處科長吳怡雯表示，被退件主要是災後重建以民生為重，藝術物件類不在此次海葵風災補助範圍內，但縣府會持續設法多方管道爭取經費來重建，現階段地景設施先清理乾淨。

知名地景「鳥巢」位於台東市區海濱公園國際地標內，2015年邀請藝術家以竹編藝術裝置「生命之樹」，因外觀酷似鳥巢廣受歡迎，成為遊客必訪打卡熱點，隔年遭逢尼伯特17級強風吹毀。

尼伯特災後縣府爭取700萬經費重建，2018年委託藝術團隊重新設計大型竹編藝術裝置命名為「向陽樹」，今年9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀滅，縣府依循再向中央爭取經費未通過。

「很可惜啊！應該趕快重建，只剩鋼架誰來看。」附近居民說，大家來這裡就是看鳥巢拍照，他已經是海濱公園的地標。〞張姓遊客說「想不到這次來，已看不到鳥巢了，有點失望」。