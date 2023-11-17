「你有孩子就會知道」 綠批歧視女性 基市府：可受公評

民進黨基隆市議員許睿慈前天質詢指親子館與室內兒童樂園功能性重疊，建議市府引進迪士尼遊樂園。市長謝國樑答詢稱兩者用途不同，「玩起來不太一樣，你有孩子就會知道」。意外惹怒綠營女議員，昨批謝國樑言論歧視單身女性、未生育婦女，要求道歉。市府回應，不認同許偏頗質詢，議會影片為證，可受公評。

鄭文婷、陳宜、許睿慈3名女議員昨記者會，許睿慈說，市長答詢用諷刺、戲謔言語，讓她覺得很不舒服，對未生育或是無法生育女性造成傷害；在議會公然說歧視女性言論，忽視對於女性的尊重。

鄭文婷表示，謝國樑沒針對議員質詢內容回應，卻用語言暴力回答，要求謝國樑應公開向女性道歉。陳宜說，市長的說法對單身或還未當媽媽的女性是傷害，曾在發生疑似營養午餐中毒時，說過某廠商不是好東西，輕率言論讓人見怪不怪。

市府發言人余治明說，親子館與室內兒童樂園性質上很不同，的確要有玩過才會清楚，許議員在議會偏頗的質詢，市府並不認同；有議會錄製的影片為證，可供客觀分析，受社會公評。