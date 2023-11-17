聽新聞
test
0:00 / 0:00

農地供設溝、分割繳土增稅 地主陳情

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣葉姓地主指控縣府多年前未經告知在鳳林鎮南平段新建大排水溝，200坪農地被占用，因此無法取得農用證明，須繳8萬元土地增值稅，「搶土地又搶錢」；縣府澄清，為既成排水溝，存在逾30年，絕無侵占，類似案例各縣市都有，會請示中央尋求解方。

葉姓男子昨天由時代力量花蓮服務處人員陪同到縣府陳情，縣府政風處人員接下陳情書。

葉男說，南平段這塊300多坪農地原為家中兄弟共同持有，因家人長期在外地工作，租人種植檳榔，一年多前他退休返鄉，辦理土地分割，才發現有200坪被縣府興建排水溝，過戶得繳8萬元土增稅，認為不合理，接連向行政院、花蓮縣政府、鳳林鎮公所等單位陳情反映1年多，沒有下文。

時代力量花蓮服務處主任陳慶元說，經查詢地政系統，確認該筆土地從未經過縣府徵收，是嚴重的違法、侵占；時力花蓮縣黨部主委、律師紀岳良說，南平排水貫穿4、5名地主土地，還有另一名地主也有同樣情況，呼籲縣府立即面對。

建設處長鄧子榆說，查找舊圖確認排水設施存在超過30年，也非縣府興建，當時應經地主同意才施作，但資料久遠找不到。縣府民國101年辦理南平排水治理規畫，曾邀地主參與說明會，獲同意才納入，當事人及其家人應該都知道，縣府絕未侵占，近10年來也沒在該處做任何工程，全國多縣市都有類似既成排水案例。

地方稅務局長呂玉枝表示，農牧用地免徵土增稅，須有農業用地作農業使用證明書，但該處排水設施占土地60%，超過農業部民國107年函釋公有設施須符合40%面積規定，鎮公所無法核發農證，已與建設處、農業處跨局處研議。

花蓮 時代力量 排水溝

延伸閱讀

南市標出21筆代清理土地 最高脫標農地每分地逾1100萬元

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

農地供設排水溝還得繳土增稅 地主不滿：搶地又搶錢

台中自辦重劃區違法埋超標重金屬？ 陳椒華籲重啟調查

相關新聞

基隆結婚率、出生率全台倒數 謝國樑支持每胎提高到3萬

基隆市目前新生兒生育津貼補助每2萬元，市議員何淑萍昨天質詢時指出，基隆結婚率全台倒數第一，盼市府把補助提高為3萬元，刺激...

清水地熱委外效益低 議員建議促參

宜蘭縣清水地熱遊憩區是縣內最夯的景點，縣政府今年6月招標委外給業者經營，簽合約兩年收取權利金518萬元，議員質疑，效益太...

農地供設溝、分割繳土增稅 地主陳情

花蓮縣葉姓地主指控縣府多年前未經告知在鳳林鎮南平段新建大排水溝，200坪農地被占用，因此無法取得農用證明，須繳8萬元土地...

台東薑達人帶頭 號召種有機薑

台東生薑種植面積居全國第2位，農糧署東區分署為推廣友善環境生薑產業，與第5屆百大青農，同時也是「薑達人」的李奇軍共同栽種...

「你有孩子就會知道」 綠批歧視女性 基市府：可受公評

民進黨基隆市議員許睿慈前天質詢指親子館與室內兒童樂園功能性重疊，建議市府引進迪士尼遊樂園。市長謝國樑答詢稱兩者用途不同，...

「台灣是個安全的國家」 聯合國職員退休移居基隆

曾在聯合國任職的英國籍男子楊麥克對台灣情有獨鍾，退休後決定移居基隆市，他認為，台灣是個安全的國家，政府行政效能也很高，取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。