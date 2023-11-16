宜蘭冬山鄉第二間日照中心歷時2年成立 首批收托16長者

宜蘭冬山鄉八寶社區日照中心耗資1650萬元，2021年間落成，歷經2年委外、籌備，今天開幕，可收托40名長輩，目前收托16名失智、失能長者；日照中心服務包含接送、沐浴，以及提供適性課程，每日收費按長照級數不同，約為100元到200元間。

冬山鄉內原只有一間日照中心，由冬山鄉衛生所經營，為了因應高齡化社會的長照需求，鄉公所2020年爭取到衛生福利部補助1340萬元，加上縣府補助148萬元、公所自籌166萬元，共約1650萬元，在八寶社區打造新的日照機構。

鄉公所社會課指出，八寶社區日照中心建物2020年4月開工，2021年4月竣工，10月取得使用執照，加上一系列行政程序，2022年8月招標委外經營，10月決標，建物內部尚須裝潢且要取得長照所許可，與廠商約定1年籌備期，今年11月啟用。

承辦單位宜蘭縣長期照護及社會福祉推廣協會表示，八寶日照中心可以收托40名65歲以上長者或身心障礙人士等人，第一階段開放收托16人，提供適性課程等照護延緩失能，以及10公里內的交通接送和沐浴服務。收費部分，一般戶每天約100到200元，中低收入戶30到60元，低收入戶費用全免。