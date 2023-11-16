影／「你有孩子就會知道」遭控歧視女性 謝國樑：可受公評

民進黨基隆市女議員今天指控市長謝國樑，在質詢時說出歧視單身女性、未生育婦女言論，要求公開向女性道歉。議員許睿慈昨質疑親子館與室內兒童樂園功能重疊時，謝回「玩起來是不太一樣，你有孩子你就會知道」。市府聲明，對許議員偏頗的質詢並不認同，有議會錄製的影片爲證，可供客觀分析，並可受公評。

許睿慈昨質詢親子館與室內兒童樂園功能性重疊，建議不如引進迪士尼才是真正的遊樂園，更開心，她認為各區的遊樂園和親子館的本質模一樣。

謝國樑說，兩者用途不同，親子館比較偏向靜態的親子陪伴、共讀等取向，室內兒童樂園是讓小朋友遊玩的，比較動態性質，並說「玩起來是不太一樣，你有孩子你就會知道」。

不過，3名女議員鄭文婷、陳宜、許睿慈今天召開記者會。許睿慈說，謝市長用諷刺、戲謔的言語，讓她感覺得很不舒服，對未生育或是無法生育的女性造成傷害；在議會公然說歧視女性的言論，忽視對於女性價值、尊嚴、女性個人發展的尊重。

鄭文婷表示，謝國樑沒有針對議員質詢的內容回應，卻用語言暴力回答，要求謝公開向女性道歉。陳宜說，謝市長對單身或還未當媽媽的女性是傷害，也曾在發生疑似營養午餐中毒時，說過某廠商不是好東西，讓人見怪不怪。

市府發言人余治明表示，親子館與室內兒童樂園事實上有很大的不同，也的確要有玩過才會知道，許議員在議會中偏頗的質詢，市府並不認同；有議會錄製的影片爲證，可供客觀分析，並可受公評。