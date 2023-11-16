宜蘭清水地熱委外經營518萬元權利金 議員質疑效益太低

宜蘭縣清水地熱遊憩區是縣內最夯的景點，縣政府今年6月招標委外給業者經營，簽合約兩年收取權利金518萬元，縣議員今天在議會質疑效益太低，未能充分發揮清水地熱難得的資源優勢，建議將來採取促參的方式經營，建立特色品牌。

縣議會今天進行「清水地熱遊憩區委託經營規劃辦理情形及停辦促參案之原因」專題報告，位於大同鄉三星鄉交界的清水地熱，地下溫泉水資源豐沛，附近有國內首座地熱發電廠，清水地熱是入園遊客相當多的縣轄景點。藍白綠幾位縣議員關切，縣政府原本要辦理的清水地熱促參案，為何喊停，卻在今年6月重新招標，仍延續過去採用委外經營？

縣府工商旅遊處表示，清水地熱促參案停辦原因，包括市場動向未明，因應新冠疫情，採取比較短期委外方式，作為未來促參委外方案參考；其次是服務不中斷，疫情後遊憩活動才剛復甦，若採促參委外，園區進行整修可能要停業1年。

國民黨縣議員陳鴻禧表示，縣政府規劃中的這個促參案都還沒開始就停辦，專題報告中所說的停工理由推給疫情，太草率；民進黨縣議員陳文昌及謝燦輝說，縣府推的很多促參案都失敗，這件可能成功卻停擺，停辦的理由牽強，縣府花好幾千萬元在園區興建泡湯區，卻只收兩年500多萬元權利金，且湯屋經營不理想，枉費全台如此優質的地熱資源。

無黨籍縣議員林聰池、邱素梅及陳福山等人也說，1年才200多萬元權利金，站在生意人角度來看當然便宜，喪失清水地熱可能開發成特色品牌觀光遊憩區的機會，建議今後應該邀請地方人士加入開發評審委員組織，聽聽外界意見，兩年後與委外廠商合約到期，重啟OT或BOT的促參案。