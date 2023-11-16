太平洋縱谷馬拉松18日登場 花蓮火車站可搭免費接駁車

2023年花蓮太平洋縱谷馬拉松將於18日開跑，6000多位跑者來自10多個國家，花蓮市姊妹市日本与那国町、友好城市釧路市，共派10位好手參賽。因人數眾多，當天上午5時至下午2時，賽道周邊花蓮市、吉安鄉部分路段交管，主辦單位安排接駁車免費接送。

太平洋縱谷馬拉松由花蓮市公所指導、花蓮市體育會主辦，賽道沿著太平洋畔起跑，風景優美，賽事品質獲得肯定。

今年雖因花蓮大橋要施工改建，取消全馬組別，仍有超過6000人報名，除了台灣各縣市好手，還有美國、韓國、澳洲、印度、德國、捷克、大陸、香港、泰國、馬來西亞、日本等國跑者體驗美麗賽道。

市公所表示，賽事代言人前黒島萌來自沖繩与那国島，与那国町派出8位選手參加，去年與花蓮簽署友好城市的日本釧路市，也派2名選手參賽，18日現場還有沖繩縣的八重山觀光協會設攤推廣觀光，體現姊妹市的情誼。

今年賽事分成半馬組、10公里及5公里組，上午6時10分起依序從美崙田徑場旁的海岸路出發，上午5時至下午2時周邊道路交管。

管制路段為：兩潭自行車道自景觀橋東岸街南下行經花蓮大橋自行車道全線管制；花蓮市區管制路段包括193線的海岸路北上自民權路口行經中興路口全線車道管制；民權路行經民權五街口至民權六街口北上車道管制；港口路南下自中美路口行經中興路口全線車道管制。吉安鄉管制路段則有台11線行經193線南濱路一段往北自華中路部分路段交通管制。