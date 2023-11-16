公益愛行腳到台東 為弱勢童募百份聖誕禮物

「公益愛行腳，徒步環寶島」募款，昨晚到台東，期待能幫台東弱勢兒童募集100份聖誕禮物，讓孩子過一個溫暖的聖誕節。

邁入第2屆的「公益愛行腳，徒步環寶島」活動，隊伍11日從高雄國立中山大學出發，預計至12月3日止，為期23天的活動，透過徒步環島方式，匯聚民眾愛心為公益募款。昨晚隊伍下榻知本金聯世紀酒店，受贈單位台灣世界展望會東區辦事處長李玉明前往加油打氣。

世界展望會東區辦事處今天上午發布新聞稿表示，金聯世紀酒店響應公益愛行腳活動，將活動訂房房費、每房捐贈新台幣200元，幫助台東地區經濟弱勢兒童上學，並於飯店中庭放置一層樓高的聖誕心願樹，同時邀請展望會成功中心泰源文化隊現場演出傳統舞蹈，以舞蹈向現場來賓傳遞愛與希望，也為聖誕心願認領活動拉開序幕。

這次聖誕心願募集活動期待為台東地區經濟弱勢兒童募集100份聖誕禮物，讓孩子過一個溫暖的聖誕節。

展望會東區辦事處長李玉明表示，展望會為這次公益募款活動的受贈單位之一，感謝公益愛行腳與知本金聯世紀酒店對於展望會在地工作不遺餘力的奉獻，展望會的服務工作有社會的支持與肯定，才能穩定且持續關懷有需求的兒童與家庭。

李玉明表示，目前台東獲得愛心資助人幫助的兒少約有3230名，邀請社會愛心人士一起關懷台東的弱勢孩子，捐款響應台灣世界展望會「助學行動」，支持兒少穩定上學，一點付出，可以幫助受助兒少飛得更高、走得更遠。