親子館與室內兒童樂園重疊？ 謝國樑：玩起來不一樣

基隆市民進黨市議員許睿慈今天質詢指出，基隆市府各項施政指標包括經濟、環境、文教、社福等評比項目皆「敬陪末座」，目前的親子館與室內兒童樂園本質一模一樣，重疊性高。謝國樑表示，長照與社福一直是他打造有愛城市的目標，明年有長照業者進駐後床位會變多；親子館和兒童樂園，功能取向不同，玩起來也不一樣。

許睿慈今天質詢引用天下雜誌《永續幸福城市大調查》數據指出2023年基隆市競爭力總排名為非六都最後一名，基隆市府各項施政指標包括經濟、環境、文教、社福等評比項目皆敬陪末座，批評基隆市府是否真的關心市民的教育、醫療、經濟環境、長照政策？

許睿慈表示，城市競爭力包括最基本的經濟、環境、施政方針、文教、社福、醫療衛生、多元共融等面向，而基隆市在幾個面向的綜合評比後，都是非六都城市的最後一名。

許睿慈說，謝市長不斷地向社會表示要打造基隆成為一座「最有愛的城市」，但謝市府執政屆滿1年，對於執政成果是無感的。

謝國樑表示，該調查評比是在他上任半年內製作，許多項目都還在改善中，因為過去基隆的執政，長期以來排名評比就都比較低，他上任後立即努力加強改善，最新的評比受到市民肯定，長照、社福等項目都有編列預算，希議員要給市府團隊時間，比起以前都努力進步中。

謝國樑並說明「仁愛之家」長照園區規畫案，占地有3公頃，規畫多年來已多次流標，他上任後跨局處溝通整合，改為綜合性需求的規畫，不是單以長照來規畫。

許睿慈還質疑親子館與室內兒童樂園功能性，建議不如引進迪士尼才是真正的遊樂園，更開心，在各區的遊樂園和親子館的本質模一樣。

謝國樑解釋，兩者用途不同，親子館比較偏向靜態的親子陪伴、共讀等取向，室內兒童樂園是讓小朋友遊玩的，比較動態性質，並說「玩起來是不太一樣，你有孩子就會知道」。