國道5號側車道延蘇澳 新案被批緩不濟急

國道5號側車道南端目前只到宜蘭冬山，居民希望延伸到國5南端終點蘇澳，縣府昨提新的路線方案，另闢西側道路在蘇澳新馬陸橋與台9線會合，可以搭配高速公路局辦理的國5銜接蘇花改計畫，由中央出錢，用地疑慮也較少；縣議員認耗時太長要花10年以上，恐緩不濟急。

縣府交通處指出，目前國5側車道未抵蘇澳，蘇澳鎮民到龍德、利澤工業區上班不便，國道壅塞時平面道路也無法有效分流，2011年就委請第三方辦理改善評估，策畫4條國5側車道延伸蘇澳的可能路線，2013年、2021年分別耗費1751萬元與9638萬元改善次要道路。

府會今年6月重新檢視2011年評估的4條方案，發現10多年來土地條件已經改變，包含蘇澳服務區闢建、新馬都市計畫區規畫等，須重新評估。

交通處昨赴議會專案報告，提出方案五、方案六2條新路線，方案五沿交流道闢建南、北向側車道，未過新城溪，路線長約1公里，總經費2.86億元，但會經過都市計畫住宅用地、綠地、高公局用地甚至公墓，取得用地較困難。

縣府屬意方案六，沿國5西側路廊，另闢一條道路過溪到達蘇澳，在新馬陸橋與台9線會合，路線長約2公里，工程經費31.28億元，雖然工程難度與經費是六個方案中最高，但可以搭配進高公局推動的國5銜接蘇花改計畫，經費有望由中央全額負責，縣府財政壓力反而最小。

議員謝正信批，從6月會勘到現在，這個議題形同「回歸原點」，方案六要送環評、綜規，若要與高公局工程計畫搭配，恐不符法規；議員陳玉萍表示，國5銜接蘇花改工程2027年才會開始，耗時過久；議員林佩螢認為，應盡速研議方案五搭配其他過溪方案。交通處回應，會考量各方意見，再決定最後的方案選擇。