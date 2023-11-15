花蓮消防局強化山域救援應變力 登奇萊東稜訓練

花蓮縣消防局為因應山域救災量能，挑選出局內11名具有登山經驗及救援能力的消防隊員，登上奇萊東稜路線進階訓練，為期6天，以強化搜救人員應變能力。

奇萊東稜路線全長約56公里，路線複雜，吸引許多登山客挑戰，過去沒有山屋，山友只能在高海拔的惡劣氣候裡搭帳休息，太魯閣國家公園管理處去年選定沿線的磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地興建山屋，已陸續完工，待取得門牌後啟用。

隨著山屋啟用，攀登奇萊東稜路線的登山客將逐漸增加，消防局考量沿途地形起伏陡峭，增添救難難度，於本月4日至9日，安排11名具登山經驗及救援能力的消防隊員，前往進行山域事故救援訓練。

消防局指出，本次訓練特別針對奇萊東稜路線的水源地、山屋及營地、通話及網路點、直升機吊掛點、危險地段及易迷失路段等處，通盤勘查並建立相關情資，作為未來在沿線救援的重要參考依據。

除此之外，消防局訓練提升救難人員的高山症預防與處理、身體突發症狀用藥認識、地圖判讀、前進方向、所在地及現地對照、手持GPS及手機導航運用、著裝與救援裝備器材認識、迷途者行為模式及情境分析、足蹤追蹤、迷途者事蹟保存、案例介紹及夜間獨處課程等。

消防局表示，山域事故層出不窮，盼藉由奇萊東稜救援進階訓練，強化山域搜救人員技能培養，提升在高海拔、崎嶇地形下的應變水平，增加救援效率與機會。