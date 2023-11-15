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基隆議會成績燃戰火 「提案王」批怠惰、藍綠酸重量不重質

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立委選舉3名現、卸任議員對決，昔議會表現引爭議，立委參選人王醒之（中）、林沛祥（左）、鄭文婷（右）。圖／記者游明煌攝影、王醒之、民進黨提供
基隆市立委選舉3名現、卸任議員對決，昔議會表現引爭議，立委參選人王醒之（中）、林沛祥（左）、鄭文婷（右）。圖／記者游明煌攝影、王醒之、民進黨提供

基隆市立委選舉3名現、卸任議員對決，昔議會表現引爭議，無黨籍立委參選人王醒之今公布3人同在議會時期，他3年發言數738次與提案數211案最多，批其他兩人怠職，應辭職參選；國民黨林沛祥說，王評價議員的方法極為片面，議員服務是全方位的；民進黨鄭文婷反擊，如果完全不需要協商溝通，當然可以成為提案王，反譏重量不重質。

王醒之今召開記者會，公布上屆議員任內的問政成績，指控出林、鄭兩人如今帶職參選立委，輕忽議員職責，於市府行政權毫無監督能力，不監督、不審查，更沒有好好質詢。

王醒之說，依議會統計，發言從2020年3月到2022年10月，提案從2018到2022年，王醒之發言738次、提案211案，鄭文婷發言112次、提案20案，林沛祥發言45次、提案39案。

王醒之批評，出席費近百萬的議員，林沛祥3年來發言質詢僅有45次，而鄭文婷3年來提案只有20案，2人在預算會期發言更誇張，林沛祥對預算僅發言僅5次，愧對市民的納稅錢，並用「薪水小偷」來形容。

林沛祥回應說，議員的職責範圍廣泛，包括市民服務、產業發展、市容維護、組織經營等多方面，應該用更全面的視角來評估工作表現，而不應只依賴單一指標。

林沛祥指出，立委的角色是對議員身份的延伸，以便更有效地監督法案並提供優質的市民服務，林沛祥向市民表達歉意，並強調這不是輕忽責任，而是為了從根本上解決當前的問題和困難。

鄭文婷說，「提案王」這種重量不重質的表現，能為提升基隆帶來多少改變？對於提案的表現，絕對願意攤開來檢視，看看誰才是真正的薪水小偷或是自說自話。

鄭文婷表示，這幾年她辦了400件紓困，超過2千件免費法律諮詢，還有超過5千人次的愛心冰箱分享，直接照顧弱勢族群、服務基層民眾，努力不懈地為基隆市民服務，用薪水小偷形容太荒謬。

無黨籍立委參選人王醒之今公布3人同在議會時期，他3年發言數738次與提案數211案最多。記者游明煌／翻攝
無黨籍立委參選人王醒之今公布3人同在議會時期，他3年發言數738次與提案數211案最多。記者游明煌／翻攝
無黨籍立委參選人王醒之今公布3人同在議會時期，他3年發言數738次與提案數211案最多。記者游明煌／翻攝
無黨籍立委參選人王醒之今公布3人同在議會時期，他3年發言數738次與提案數211案最多。記者游明煌／翻攝

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