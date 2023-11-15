花蓮首座綠能充電站啟用 每年減少2.7公噸碳排放

花蓮縣環境保護局在吉安鄉希望公園設置「綠能充電站」，不但在日照充足下提供電力，成為緊急充電站，更是花蓮第1座以光電蓄電的充電站，為電動機車族帶來便利外，每年還可減少2.7公噸碳排放。

環保局表示，吉安鄉積極推動低碳永續家園，獲低碳永續家園銅級認證，經評估後，環保局在吉安鄉希望公園、原住民事務所旁建立綠能充電站，有一座快充與慢充兩座充電設備，並附設環境教育意義解說板。這座光電蓄電的充電站，每年估減少約2.71公噸的碳排放，一年發電量約為5475度。

環保局指出，充電站設計具有環境教育意義，透過一個小問題「太陽＋？=」，以綠能葉子打卡牆的概念，設計源自植物葉子光合作用知識，強化民眾對於太陽能板的認識。

另外，為加速落實淨零碳排轉型，縣府購置177輛公務電動機車，提供各鄉鎮市村里長做公務使用，每年約減少408公噸二氧化碳當量，目前縣內設置137座電池交換站。

縣府表示，持續推動低碳運具、低碳旅遊、低碳飲食、環保旅館（店）等措施，積極實踐淨零綠生活的理念，設置綠能電動機車充電站。

縣長徐榛蔚指出，縣府團隊遵循聯合國17項SDGs永續發展指標，並致力於成為2050年淨零碳排指標城市。面對全球氣候變遷的挑戰，將持續推動淨零綠生活的各項實質減碳措施，鼓勵全民參與，為花蓮打造環境永續，實現淨零及氣候變遷下的生活轉型。