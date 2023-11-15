允電動車沒做到不連任 被問不如預期怎算？謝國樑這麼回

基隆市議員張之豪今天在市政總質詢說，市長謝國樑上任前的Gogoro的政見，申請不如預期，落差極大，而市長選前曾說「如果沒有做到不競選連任」，現在要如何來看。謝國樑說，如果預算都編列了，數量也都提供出來，但最後並沒有5萬青年出來申請，是不是可以說成他沒有做到，有討論的空間，並表示未來會往往共享方向努力。

基隆公益青年免費電動機車市府今年第一年編列3.8億元，提供1200輛申請量，但上月受理申請至上周仍未破百輛，主要是業者每月資費高且綁約5年，讓很多年輕人還在考慮。經市府協調，已有一家業者同意每月資費降100元，綁約5年調降為3年。

張之豪說，有關市長Gogoro的政見，從上任至今快1年，市府已提出各種嘗試，要達成初步的目標，算是滿努力的要推陳出新，但很不幸的，看起來申請很不讓人滿意，但市長選前說「如果沒有做到不競選連任」，其實，一般很少用一種政策做這樣的承諾，但既然已經說了，市長要如何來看。

張之豪表示，主要是選前說送Gogoro，現在變成光陽、中華汽車，申請不如預期，市長並不是說大話的人，團隊在政策的研擬要檢討，但當一個領導者還是要負起責任。

張之豪表示，本來的計畫是汰舊換新、公益時數的方案，如今又計畫要轉變成共享，就像「買褲子的預算拿去擦屁股」，現在又轉彎要變成共享，公部門寫出來是什麼就是什麼，議會也都沒有阻擋預算，成敗都是市長要承擔。他建議市長要先接受不如預期，再提另一個計畫機車共享，這樣子才可以，不能兩個計畫混在一起。

謝國樑說，與廠商合作提供免費電動機車，他如果有做得到，也提供量數出來，最後是不是一定有5萬個年輕人都來申請，是否是可以說他沒有做到，可能還要看情況來討論，有如果預算都編列了，青年沒有申請，有討論的空間；至於是否往往共享方向推，謝回答「對」。

基隆市議員張之豪今天在市政總質詢，詢問市長謝國樑選前曾說電動車「如果沒有做到不競選連任」，現在要如何來看。記者游明煌／攝影