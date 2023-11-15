美崙安居動土、木瓜溪橋重建 陳揆視察2項花蓮建設

行政院長陳建仁昨天一連視察兩項花蓮建設，木瓜溪橋重建採半半施工，斥資15億元，預估2025年完工，增加橋梁耐震及耐洪能力。內政部在花蓮推動社會住宅，三案中規模最大、425戶的「美崙安居」建案昨天動土，預計2027年完工，連同兩個社宅案，花蓮社宅總戶數將超過900戶。

花蓮台9線木瓜溪橋為連接吉安鄉與壽豐鄉的重要橋梁，由於橋梁老舊，交通部公路局斥資15.11億元改建拓寬，採半半施工方式，讓車輛通行。北上線今年6月完工通車，現正施作南下線，預計2025年6月完工。

公路局蘇花改工程處長李宗仁表示，木瓜溪北上線橋梁已完成，寬14公尺，有兩個快車道、一個慢車道、人行車道，目前開始在做南下線橋梁，也是同樣配置。

李宗仁指出，木瓜溪新橋不受颱風、洪水影響，2年完工後，光復鄉以北的台9線改善工程都完成；接下來剩餘的台9線工程，希望能在2027年完成，屆時花蓮縣境的台9線改善才算正式完工。

花蓮社宅有花蓮市「中美好室」、「美崙安居」，及吉安鄉「北昌安居」三案，中美好室6月動工，共126戶，北昌安居377戶，還在規畫中。

斥資23億元興建的「美崙安居」，基地位於球崙二路、華泰街與華民街口，為兩棟地上13層、地下2層建築，一樓規畫托嬰中心及12戶店鋪，2到13樓為住宅，分成套房型、兩房型及3房型，共425戶，地下樓層為停車空間，規畫177個汽車、425個機車位。