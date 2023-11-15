宜蘭縣減碳 大同鄉淨排量負50萬噸

全球暖化造成極端氣候，宜蘭山地鄉鎮大同鄉首當其衝，高山農作等產業受災甚鉅，近年推動公有土地、房舍設置太陽能板，並在閒置空地種植花卉植栽增加綠化面積，民國110年溫室氣體淨排放量達到「負50萬」噸，縣府輔導通過第三方認證，成為全縣第一個淨零碳排示範鄉鎮。

大同鄉在公有土地與房舍設置7處太陽光電發電系統，總容量為838.4千瓦，年發電量超過76萬度，此外也將目前崙埤河濱公園所在的閒置空地，種植花卉和植栽改造成綠化公園，並提供公共運輸接駁車與在地低碳飲食，將傳統生態文化與低碳永續旅遊結合。

大同鄉長何勝立說，極端氣候的異常高溫或暴雨來臨時，高麗菜或果樹等農作都會大幅減產，嚴重時達3成以上，農民難以餬口；暴雨也會破壞山區聯外道路，影響農作物運送甚至醫療資源傳遞，對鄉民生命財產安全危害甚深，近年決定在能力許可範圍內推動節能減碳。

縣府環保局指出，大同鄉減碳成果豐碩，加上山林資源豐富潛力巨大，今年特別輔導盤查全鄉溫室氣體，經國際公認第三方查證單位BSI認證，大同鄉110年度溫室氣體排放量為3.7萬公噸，森林碳匯量為53.9萬公噸，淨排放量為負50.2萬公噸，全縣105年的淨排放量約為800萬公噸，負50萬公噸是相當罕見的數字。

環保局表示，今年也請專家到鄉內12處公共空間，包含社區活動中心與幼兒園等地節能診斷，將高耗能傳統燈具改為LED等高效率燈具，每年可減少6.12公噸碳排放，宜蘭縣已宣示114年減量10%、119年減量30%。