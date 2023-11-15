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基隆推寧靜街坊 聯外道嚴抓噪音車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市政府7日公告噪音管制區禁止行為，新增任意變更噪音檢驗合格排氣管車輛行駛道路項目，並從即日起執行「寧靜街坊」專案，鎖定聯外道路等地點執法。

基隆市噪音管制區內先前公告不得從事妨害他人生活環境安寧行為，包括施放爆竹煙火、使用擴音設施和動力機械、營建工程作業，7日公告新增任意變更檢驗合格排氣管，或使用未經審驗或檢驗合格排氣管車輛行駛道路行為，違者罰3千元以上、3萬元以下罰鍰。

市府考量改裝車所產生噪音震耳欲聾，民眾飽受困擾，規畫執行「寧靜街坊」專案。市府發言人余治明和市警局副局長李青泉、交通隊長張豫立和環保局空氣及噪音管制科長林佳儀，昨共同宣示執法決心。

張豫立說，警方14日晚間8點到隔天凌晨2點，將安排專案勤務在南榮路、東信路、北寧路、新豐街、八堵路、源遠路、湖海路、基金一路等路段定點執勤，也會在噪音熱點及39處汽機車改裝處周邊路段加強攔查。

余治明表示，為遏止車輛擅自違規改裝排氣管及製造噪音案件，明年有編預算採購聲音科技照相執法設備，也會向環境部建議下修噪音開罰標準，從現行90分貝降到為84分貝。

噪音 基隆

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