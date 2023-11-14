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議員指教育基金如小金庫 謝國樑同意應專款專用

中央社／ 基隆14日電

無黨籍基隆市議員陳冠羽今天表示，教育基金宛如市長的「小金庫」，缺錢就挪用，要求市府專款專用。市長謝國樑認同陳冠羽看法，同意會將建設經費逐年還給教育基金。

陳冠羽今天在市政總質詢說，根據基隆市政府預算書顯示，教育基金明年餘額有17.2億元，但扣除工程保留款等，由教育處主管的部分只剩2.7億元。謝國樑10月宣布明年第1季起，補貼各校營養午餐每人每餐10元，加上補足食安及行政人力，教育基金如果持續短絀，只能撐4年。

此外，陳冠羽說，總經費8.4億元的信義國小校舍改建及地下2層停車場興建案，從教育基金支出就占5.6億元，目前沒有半毛錢回到教育基金，如果這筆錢可以回到教育基金，光營養午餐就可補助11年、12年。

陳冠羽說，這筆5.6億元支出沒有違法，原因在於「基隆市地方教育發展基金賸餘款滾存支用要點」規定，支用原則包含「其他經簽奉核可補助或辦理之項目」，只要市長同意，經市務會議通過後，就可挪用教育基金。

陳冠羽表示，教育基金就像是市長或市府的「小金庫」，缺錢就挪用教育基金，謝國樑曾簽署承諾書，內容提到編列寬裕的教育經費，地方教育基金專款專用，希望謝國樑能兌現。

謝國樑答詢，他會和主計和財政單位討論，只要能拉長還款期，市府會將信義國小案建設經費，從市府的「口袋」逐年還給教育基金，至於專款專用部分是對的，但要專用到什麼程度，可討論修正支用要點條文內容。

謝國樑 基隆 營養午餐

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