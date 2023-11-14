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謝國樑深圳提反對台獨 鄭文婷：不食人間煙火公子哥

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員鄭文婷今批評基隆市長謝國樑，在深圳說反對台獨是向中國輸誠。謝回應，只是重申對兩岸立場的政治理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員鄭文婷今批評基隆市長謝國樑，在深圳說反對台獨是向中國輸誠。謝回應，只是重申對兩岸立場的政治理念。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑日前到中國大陸深圳參加港口城市論壇提及「反對台獨」，參選立委的基隆市議員鄭文婷今批謝向中國輸誠，淪為統戰樣板。謝國樑回應，他只是重申對兩岸立場的政治理念，基隆要向全世界各地發展雙邊關係，也不會漏了兩岸關係。

謝國樑日前率團赴大陸深圳參加港口城市論壇，並在致詞時說，在既有的政治基礎上反對台獨，並要推動兩岸關係和平發展，造福兩岸的同胞，現場響起掌聲，成為今天基隆市議會市長施政總質詢話題。

鄭文婷質問謝國樑，議會正在進行施政總質詢，國內正在進行大選，選擇在這個時機點到深圳參加港口城市論壇，時機不會太奇怪嗎？

謝國樑說，前一陣子台北市長蔣萬安出席台北、上海雙城論壇，辦得滿成功的，更進一步行銷台北，基隆應該要比照台北，做自己的兩岸城市交流。

鄭文婷認為，有名嘴指可能列名不分區立委名單，引發話題的徐春鶯在台灣高唱「我的祖國」，是在協助中國統戰部門在台進行統戰。謝國樑去中國明著說要進行港口城市招商，卻高喊堅決反對台獨，難道不是向中國輸誠嗎？

謝國樑表示不能這樣講，因為民進黨跟國民黨對於兩岸的立場不同，國民黨希望比較和緩。他只是把他對兩岸的立場，跟在台灣推動政治的理念重申出來，不見得說是輸誠。

當鄭文婷再次提及謝說不支持台獨話題時，謝反問「你支持台獨嗎？」鄭說「我支持台灣，我是Team Taiwan 台灣隊」，謝隨即接口「我也是」，指雙方當然都支持台灣，這一點是共識。

鄭文婷質疑謝國樑公開表態不支持台獨，是不是意味著未來基隆的發展，要透過中國走向世界，透過中國走向國際。

謝國樑說，絕對不需要，明年也希望去歐洲幫基隆建立姊妹市關係，上任至今也已接待10個以上的國外駐台代表。基隆同時間去全世界各地發展雙邊關係，但是也不會漏了兩岸關係。

鄭文婷出示抖音截圖，指明明知道中國沒有人權保障，謝國樑卻到對岸講堅決反對台獨、兩岸一家親，已經被做成統戰樣板影片。謝國樑不顧議會正在總質詢，仍然要前往中國獻媚，她的結論就是謝國樑「不過是個不食人間煙火的公子哥」。

基隆市議員鄭文婷今批評基隆市長謝國樑，在深圳說反對台獨是向中國輸誠。謝回應，只是重申對兩岸立場的政治理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員鄭文婷今批評基隆市長謝國樑，在深圳說反對台獨是向中國輸誠。謝回應，只是重申對兩岸立場的政治理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員鄭文婷今批評基隆市長謝國樑，在深圳說反對台獨是向中國輸誠。謝回應，只是重申對兩岸立場的政治理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員鄭文婷今批評基隆市長謝國樑，在深圳說反對台獨是向中國輸誠。謝回應，只是重申對兩岸立場的政治理念。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 台獨 基隆

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