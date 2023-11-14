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花蓮木瓜溪橋改建拓寬斥資15億元 「半半施工」2年後完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮台9線木瓜溪橋改建拓寬，採半半施工方式，北上線於今年6月完工通車，現正施作南下線，預計2025年6月完工。記者王思慧／攝影
花蓮台9線木瓜溪橋改建拓寬，採半半施工方式，北上線於今年6月完工通車，現正施作南下線，預計2025年6月完工。記者王思慧／攝影

花蓮縣台9線木瓜溪橋為連接吉安鄉與壽豐鄉的重要橋梁，由於橋梁老舊，交通部公路局斥資15.11億元改建拓寬，採半半施工方式，讓車輛通行。北上線於今年6月完工通車，現正施作南下線，預計2025年6月完工，增加橋梁耐震及耐洪能力。

台9線木瓜溪橋位於212.8至214.6公里處，一代南下橋在1981年建成，二代北上橋於1992年完成，因橋梁耐震能力不符合現行規範，且木瓜溪河床逐年下刷有安全疑慮，行政院編列15.11億元預算重建，2020年動工。

行政院陳建仁院長今天視察「台9線花東縱谷公路安全景觀大道木瓜溪橋改建工程」，陳建仁指出，於2016年核定「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」，原本經費為94.7億元，為了提供更好交通基礎建設，去年增為151億元，木瓜橋改建工程就是其中一項。中央補助花蓮多項交通建設，近年經費就高達300億元。

陳建仁說，台9線公路安全景觀大道有四大元素，安全、景觀、人本、生態，理念結合在一起，也考量防震、防洪。台9線穿越平原與高山，也是交通運輸動脈，融合田園與縱谷風光，用路人能一路欣賞山陵線與田園交融的景觀，享受美麗風景。

公路局蘇花改工程處長李宗仁表示，木瓜溪北上線橋梁已完成，寬14公尺，有兩個快車道、一個慢車道、人行車道，目前開始在做南下線橋梁，也是同樣的配置，預計在2025年6月完工。

李宗仁指出，木瓜溪新橋不受颱風、洪水影響，2年完工後，光復鄉以北的台9線改善工程都完成；接下來光復以南的台9線工程，希望能在2027年完成，屆時花蓮縣境的台9線改善才算正式完工，交通更順暢。

針對傅崐萁日前要求台9線玉里三民至三軒段拓寬工程不要「以路就樹」，李宗仁說，台9線安全景觀大道計畫，以安全、景觀為主軸，盡力保持路樹生長，避免砍樹，設計上會檢討是否更符合民眾、環境的融合，希望能盡快提出解決方案，盼達成公路、民眾與環境三贏的局面。

花蓮縣台9線木瓜溪橋梁老舊，公路局斥資15.11億元改建拓寬，預計2025年6月完工，增加橋梁耐震及耐洪能力。記者王思慧／攝影
花蓮縣台9線木瓜溪橋梁老舊，公路局斥資15.11億元改建拓寬，預計2025年6月完工，增加橋梁耐震及耐洪能力。記者王思慧／攝影
行政院長陳建仁今天到壽豐鄉視察木瓜溪橋梁改建工程，提及中央補助花蓮多項交通建設，近年經費就高達300億元。記者王思慧／攝影
行政院長陳建仁今天到壽豐鄉視察木瓜溪橋梁改建工程，提及中央補助花蓮多項交通建設，近年經費就高達300億元。記者王思慧／攝影

花蓮 車道 陳建仁

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