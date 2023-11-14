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台東原民部落大學蘭嶼拼板船 16日新船tatala下水

中央社／ 台東14日電

為傳承蘭嶼達悟族海洋文化，台東原住民族部落大學在蘭嶼開辦的蘭嶼拼板船造船培訓課告一段落，將於11月16日舉行新船「tatala」下水活動。

這項課程自9月16日啟動後，每週六、日由部落傳統造船工藝師帶領學員造船培訓，課程已順利結束，將於11月16日進行新船下水活動。

台東縣政府今天表示，這是原住民族部落大學首次在蘭嶼辦理拼板船造船課程，感謝部落耆老支持和辛勞，課程不只是教學員認識拼板船文化，更實際帶領學員上山認識造船的木頭、學習耆老謙卑地砍下樹木、砍劈木頭塑型、拼接、細修，課程並不輕鬆。

課程期間雖然遭「小犬」颱風強烈侵襲導致木頭損壞，但仍如期完成所有課程，打造這艘漂亮有型的「tatala」，為部落大學留下豐碩成果。這不只將珍貴的南島文化保存、復振，未來將透過造船和航海與南島世界連結。

台東縣原住民族行政處今天新聞稿表示，新船下水活動將在蘭嶼鄉椰油部落灘岸舉行，歡迎有興趣觀民眾提早前往觀禮，但也提醒務必遵守傳統禁忌與部落秩序。活動詳情可透過台東縣原住民族部落大學Facebook粉絲專頁查詢。

蘭嶼 台東 原住民

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