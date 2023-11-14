花蓮最大社宅「美崙安居」開工 陳建仁：落實居住正義

內政部在花蓮推動社會住宅，三案中規模最大、425戶的「美崙安居」建案今天動土，預計116年完工。行政院長陳建仁出席典禮，他表示，心情就像辦喜事，居住正義是中央重要政策，「美崙安居」連同其他兩個社宅案，讓花蓮社宅總戶數超過900戶。

美崙安居社宅今動土，陳建仁、內政部長花敬群、徐榛蔚、立委傅崐萁、花蓮市長魏嘉彥及多位縣議員、代表、里長都到場。

陳建仁致詞表示，居住正義是政府重要施政方針，2016年起推動社宅，目標20萬戶，採最高標準興建，預估到明年底，連同新建、包租代管，可達107%；花蓮興建或規畫中一共3案，總戶數超過900戶。

他說，中央還推出300億元擴大租金補貼，18歲以上都可申請，隨到隨審，也有中產以下自用住宅貸款戶支持專案，補助3萬元，減輕55萬戶房貸族負擔。

花蓮社宅有花蓮市「中美好室」、「美崙安居」，及吉安鄉「北昌安居」三案，中美好室6月動工，共126戶，北昌安居377戶，還在規畫中。

斥資23億元興建的「美崙安居」，基地位於球崙二路、華泰街與華民街口，為兩棟地上13層、地下2層建築，一樓規畫托嬰中心及12戶店鋪，2到13樓為住宅，分成套房型、兩房型及3房型，共425戶，地下樓層為停車空間，規畫177個汽車、425個機車位。

住都中心執行長黃景茂說，「美崙安居」13樓高，將成新地標，租金會調查周邊行情，不超過市場租金中位數的8折，托嬰中心則委託縣府管理。

黃景茂表示，所有社宅除綠建築標章也重視耐震，與國家地震中心連線，4級以上地震會連線到社宅，10秒以內電梯就會停在最近的樓層。

縣長徐榛蔚感謝中央推動花蓮社宅，讓鄉親安居，期盼因應極端氣候瞬間強降雨，興建時就要針對周邊排水、停車通盤檢討規畫，也利用機會再向陳揆喊話，盼蘇花安盡早動工。