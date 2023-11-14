快訊

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮最大社宅「美崙安居」開工 陳建仁：落實居住正義

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「美崙安居」社會住宅今天動工，行政院長陳建仁（左6）出席。記者王燕華／攝影
花蓮「美崙安居」社會住宅今天動工，行政院長陳建仁（左6）出席。記者王燕華／攝影

內政部在花蓮推動社會住宅，三案中規模最大、425戶的「美崙安居」建案今天動土，預計116年完工。行政院長陳建仁出席典禮，他表示，心情就像辦喜事，居住正義是中央重要政策，「美崙安居」連同其他兩個社宅案，讓花蓮社宅總戶數超過900戶。

美崙安居社宅今動土，陳建仁、內政部長花敬群、徐榛蔚、立委傅崐萁、花蓮市長魏嘉彥及多位縣議員、代表、里長都到場。

陳建仁致詞表示，居住正義是政府重要施政方針，2016年起推動社宅，目標20萬戶，採最高標準興建，預估到明年底，連同新建、包租代管，可達107%；花蓮興建或規畫中一共3案，總戶數超過900戶。

他說，中央還推出300億元擴大租金補貼，18歲以上都可申請，隨到隨審，也有中產以下自用住宅貸款戶支持專案，補助3萬元，減輕55萬戶房貸族負擔。

花蓮社宅有花蓮市「中美好室」、「美崙安居」，及吉安鄉「北昌安居」三案，中美好室6月動工，共126戶，北昌安居377戶，還在規畫中。

斥資23億元興建的「美崙安居」，基地位於球崙二路、華泰街與華民街口，為兩棟地上13層、地下2層建築，一樓規畫托嬰中心及12戶店鋪，2到13樓為住宅，分成套房型、兩房型及3房型，共425戶，地下樓層為停車空間，規畫177個汽車、425個機車位。

住都中心執行長黃景茂說，「美崙安居」13樓高，將成新地標，租金會調查周邊行情，不超過市場租金中位數的8折，托嬰中心則委託縣府管理。

黃景茂表示，所有社宅除綠建築標章也重視耐震，與國家地震中心連線，4級以上地震會連線到社宅，10秒以內電梯就會停在最近的樓層。

縣長徐榛蔚感謝中央推動花蓮社宅，讓鄉親安居，期盼因應極端氣候瞬間強降雨，興建時就要針對周邊排水、停車通盤檢討規畫，也利用機會再向陳揆喊話，盼蘇花安盡早動工。

行政院長陳建仁今天出席花蓮「美崙安居」社宅動工典禮，表示20萬戶社宅目標，透過興建、包租代管方式，到明年底可達標107%。記者王燕華／攝影
行政院長陳建仁今天出席花蓮「美崙安居」社宅動工典禮，表示20萬戶社宅目標，透過興建、包租代管方式，到明年底可達標107%。記者王燕華／攝影
花蓮「美崙安居」社會住宅今天動工，共有425戶，預計民國116年完成。記者王燕華／翻攝
花蓮「美崙安居」社會住宅今天動工，共有425戶，預計民國116年完成。記者王燕華／翻攝
花蓮縣長徐榛蔚出席花蓮「美崙安居」社宅動工典禮，期盼興建時也要因應極端氣候，做好周邊排水及停車規畫。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚出席花蓮「美崙安居」社宅動工典禮，期盼興建時也要因應極端氣候，做好周邊排水及停車規畫。記者王燕華／攝影

社宅 花蓮 陳建仁

延伸閱讀

柯文哲稱照顧弱勢以免出現殺人犯 陳建仁批言論歧視

台灣申請加入CPTTP 陳建仁：日本、加拿大及澳洲等國都支持

蔡英文、陳建仁力保陳時中進不分區？ 民進黨：絕非事實

陳建仁參觀彰化扇形車庫 強調鐵路高架仍會動態保存

相關新聞

宜蘭山地鄉鎮對抗氣候災害 溫室氣體淨排放量負50萬公噸

全球暖化造成極端氣候，宜蘭山地鄉鎮大同鄉首當其衝，高山農作等產業受災甚鉅，近年推動公有土地、房舍設置太陽能板，並在閒置空...

花蓮木瓜溪橋改建拓寬斥資15億元 「半半施工」2年後完工

花蓮縣台9線木瓜溪橋為連接吉安鄉與壽豐鄉的重要橋梁，由於橋梁老舊，交通部公路局斥資15.11億元改建拓寬，採半半施工方式...

花蓮第1座光電充電站啟用 打造低碳永續家園

花蓮縣環境保護局近日在吉安鄉希望公園設置「綠能充電站」，成為花蓮第1座以光電蓄電的充電站，不僅為當地的電動機車族帶來便利...

花蓮最大社宅「美崙安居」開工 陳建仁：落實居住正義

內政部在花蓮推動社會住宅，三案中規模最大、425戶的「美崙安居」建案今天動土，預計116年完工。行政院長陳建仁出席典禮，...

溫泉水從太陽中心湧出 礁溪燈花季試點燈美到讓人驚豔

一年一度的「礁溪溫泉燈花季」將登場，4大燈飾場域把礁溪溫泉區點綴得璀璨亮眼。昨天晚上礁溪鄉公所進行試點燈，主燈「溫泉之光...

日本住宿上漲逾50%！ 參考日飯店 謝金河建議謝國樑打造城市河岸

日元匯率雖然創新低，不少民眾發現，日本住宿漲很大，東京可能較疫情之前漲了一半，京都幾乎要漲一倍了。財信傳媒董事長謝金河在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。