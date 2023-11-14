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溫泉水從太陽中心湧出 礁溪燈花季試點燈美到讓人驚豔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
一年一度「礁溪溫泉燈花季」即將登場，昨晚礁溪鄉公所進行試點燈，主燈「溫泉之光」瞬間綻放光芒，像是溫泉水從太陽中心湧出，讓人驚豔。 圖／民眾提供
一年一度「礁溪溫泉燈花季」即將登場，昨晚礁溪鄉公所進行試點燈，主燈「溫泉之光」瞬間綻放光芒，像是溫泉水從太陽中心湧出，讓人驚豔。 圖／民眾提供

一年一度的「礁溪溫泉燈花季」將登場，4大燈飾場域把礁溪溫泉區點綴得璀璨亮眼。昨天晚上礁溪鄉公所進行試點燈，主燈「溫泉之光」瞬間綻放光芒，像是溫泉水從太陽中心湧出，讓人驚豔，遊客忍不住讚嘆「好美」。

入冬後是宜蘭礁溪溫泉區的旅遊旺季，為了把泡湯遊客留在溫泉區住宿、欣賞夜景及品嘗美食，礁溪鄉公所透過舉辦燈花季，增加夜間旅遊亮點。今年美麗的燈花裝飾分布在溫泉廣場、迎賓廣物、地景廣場、水景廣場4大區域，各區都有不同燈飾主題，足以讓大家把美照拍好拍滿。

礁溪溫泉燈花季預計24日登場，各區燈飾大致都已經就緒，昨晚6點半，鄉公所進行亮燈試點，閃閃燈花瞬間點亮整個礁溪小城鎮，主燈是超過1層樓的「溫泉之光」位溫泉廣場，打造溫泉水從太陽的中心湧出意象，彷如太陽綻放能量，繽紛色彩層次感由近而遠，療癒溫暖，成了絕佳的拍照打卡點。

溫泉廣場步道區則是「拱映蝶光」，拱門設計蝴蝶翅膀的形狀，優雅展翅飛翔的姿態，象徵勇敢追夢。

礁溪鄉公所表示，另外在「地景廣場」以實體藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元化燈飾，「迎賓廣場」是愛心造型搭配炫彩虹膜，「水景廣場」燈飾則有飄逸的水母燈層層相疊，24日起每晚6點至11點，歡迎大家來到礁溪放慢腳步，欣賞浪漫迷人的夜景。

「拱映蝶光」是拱門設計蝴蝶翅膀的形狀，展翅飛翔，迎接遊客來到礁溪泡湯、品嘗美食。圖／民眾提供
「拱映蝶光」是拱門設計蝴蝶翅膀的形狀，展翅飛翔，迎接遊客來到礁溪泡湯、品嘗美食。圖／民眾提供
一年一度「礁溪溫泉燈花季」即將登場，昨晚礁溪鄉公所進行試點燈，主燈「溫泉之光」瞬間綻放光芒，像是溫泉水從太陽中心湧出，讓人驚豔。 圖／民眾提供
一年一度「礁溪溫泉燈花季」即將登場，昨晚礁溪鄉公所進行試點燈，主燈「溫泉之光」瞬間綻放光芒，像是溫泉水從太陽中心湧出，讓人驚豔。 圖／民眾提供

溫泉 燈飾 愛心

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