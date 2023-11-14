花蓮第1座光電充電站啟用 打造低碳永續家園

花蓮縣環境保護局近日在吉安鄉希望公園設置「綠能充電站」，成為花蓮第1座以光電蓄電的充電站，不僅為當地的電動機車族帶來便利，更具環境永續發展向前邁進的意義。

花蓮縣政府表示，吉安鄉積極參與低碳永續家園推動，已被認證為低碳永續家園銅級認證的鄉鎮。縣府今年在吉安鄉建立綠能充電站，配合國家2050淨零碳排政策，並且透過示範和教育的展現，設置快充1座和慢充2座充電站，並附設具有環境教育意義的解說板。

花蓮縣政府環保局指出，這座充電站每年將減少約2.71公噸的碳排放，發電量約為5475度，為當地永續發展帶來積極影響。

此外，在此充電站的設計中注入環境教育理念，透過一個小問題「太陽+？=」，提出綠能葉子打卡牆的概念，藉以強化民眾對太陽能板的認識。

這個設計源自植物葉子的光合作用知識，讓民眾更加珍惜太陽能的能量，當來到充電站時，不僅可以享受療癒的綠意，還能夠深入了解植物葉子在不同氣候條件下的生長適應策略。

環保局表示，持續推動低碳運具、低碳旅遊、低碳飲食、環保旅館（店）等措施，實踐淨零綠生活的理念，設置綠能電動機車充電站，也為花蓮的居民提供更便利的生活選擇。

面對全球氣候變遷的挑戰，縣府將持續推動淨零綠生活的各項實質減碳措施，並且鼓勵全民參與，共同為花蓮打造環境永續，實現淨零及氣候變遷下的生活轉型。花蓮縣政府團隊遵循聯合國17項SDGs永續發展指標，致力於成為2050年淨零碳排指標城市。