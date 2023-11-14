市府編1500萬 基隆鬼廟明年拆

基隆市中山區虎仔山半山腰的淨因禪寺荒廢約20年，附近民眾視為社區毒瘤，「鬼廟」之說不脛而走，市府編列1500萬元明年拆除。議員要求花大錢拆違建要求償，以免其他違建地主跟進。市長謝國樑強調，會依法向地主追討拆除費。

淨因禪寺本是近百年前私人搭建的「尼姑庵」，基隆市杜姓婦人買下土地後，逐步擴建到4層樓，除供奉神明，同時做納骨塔。接近完工時被檢舉是違建而停工，杜女面臨法律纏訟等問題，寺務發展受挫，杜女過世後荒廢至今，形成治安死角和髒亂點，成社區毒瘤。

市議員施偉政質詢時說，市府編列1500萬元，明年拆除淨因禪寺，解決困擾地方多年的問題，如果拆除後能徵收土地活化，當然要做，問題是拆除後土地市府沒辦法利用。他主張市府要向地主追討拆除費用，當成範例，讓其他違建地主趕快處理，別讓外界覺得反正市府會來拆，「一皮天下無難事」，推說沒錢拆就好。

都市發展處長謝孝昆說，淨因禪寺土地有3名地主持分，現行法令拆除新違建，會由地主負擔費用，淨因禪寺是既存違建不適用，拆除後會有很多廢棄物，處理金額龐大，會要求地主負擔。

謝國樑表示，淨因禪寺被稱為中山區毒瘤，市府沒辦法待等地主有動作，才會編預算執行拆除。市府會跟地主協商未來用途。