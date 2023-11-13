《藝潤珠圓》宜蘭評書音樂19日登場 千年說古讓人爆笑

廟口說古是宜蘭民眾早期的娛樂消遣，創團30年的台北曲藝團長葉怡均將這門民間文化提煉成專業藝術，更以音樂塑造故事情境，將擁有千年歷史的北京評書改成獨創的「音樂評書」。這周日晚上，北曲帶領相聲黃金拍檔樊光耀、朱德剛等人在宜蘭演藝廳上演《藝潤珠圓》，挑逗觀眾的笑感神經。

北曲團長葉怡均表示，「說書」表演最早出現在漢代劉向著作的《烈女傳》裡，南宋時期，表演風格愈發豐富，題材也開始分為神怪傳奇、英雄俠義、歷史故事，同時將《水滸》、《西遊》古典文學，以章回形式分次演出。

葉怡均說，「評書」的難度在於說書人得以一人代替千軍萬馬，透過語氣的切換來塑造不同角色，從說話的速度、口音、聲線粗細、肢體動作都要精心設計，隨著故事角色的悲歡離合而激動、興奮，這對演員的嗓子是極大考驗。

《藝潤珠圓》11月19日晚上7點30分在宜蘭演藝廳登場，節目包括諧教雙霸黃逸豪、陳慶昇時事所趨《改行》大爆同行斜槓糗事；鬼馬笑星段彥希、吳思偉的《坐唱數來寶》用竹板鬥嘴炫技；柳活天后謝小玲、相聲笑帥劉士民，用聲音帶領觀眾思奔大時代記憶的《聲音鐘》。

台灣女評書家葉怡均與彈奏全才張士能、笛藝名家侯廣宇，聯合演出的音樂評書《楊家魂》，包含楊家將、鬼卒、清官寇準、反派潘仁美等，多達十幾個男性角色，各懷鬼胎、運籌心計，角色跨度大、難度也高；壓軸是活躍於影視與劇場的樊光耀、朱德剛的原音重現《武墜子》，段段都要讓觀眾忍笑失敗。