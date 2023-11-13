宜蘭水火同源親子公園2期完工 11月17日起開放遊玩

宜蘭縣冬山鄉武淵村水火同源親子公園第2期園區將在17日起對外開放，設置爬網、溜滑梯、沙坑等遊憩設施，上方有國道5號高架路面遮陽蔽雨，雨天也可玩。

冬山鄉公所今天表示，第2期園區面積1萬2000平方公尺，鄉公所向交通部高速公路局無償租用，中央補助新台幣1350萬元，公所自籌450萬元，今年3月動工施作，10月完工，日前通過驗收。

鄉公所表示，第2期園區除有爬網、溜滑梯、沙坑、探索涵洞等遊憩設施，更鋪設1700平方公尺的人工草皮，相當於4個籃球場大，放眼望去綠油油一片。鄉公所提醒遊客，屆時踏上人工草皮必須脫鞋，不可帶寵物上去，也禁止在上面飲食。

武淵村早期有多處天然湧泉，泉水終年恆溫攝氏29度，之後發現地底下蘊藏量穩且終年不歇天然氣，氣體隨地下水經地表裂縫湧出，只要點火燃燒，就會形成特殊「水火同源」地質景觀。

宜蘭縣政府於2018年在武淵村闢建遊憩區（水火同源親子公園第1期園區），設有「水火同源意象水池」、人工草皮及「大碗公磨石子溜滑梯」，成為遊客及社區居民泡腳休憩場所，啟用後交給冬山鄉公所管理。