花蓮縣補助換購電動機車 花東基金1萬元補助用罄

花蓮縣政府推廣騎乘電動機車，今年度受理花東基金換購電動機車補助申請，配合經濟部、環境部等相關政策，最高補助2萬2800元，民眾申請相當踴躍，花東基金名額全數用罄。

花蓮縣政府環保局指出，民國109年至112年每年補助1000輛電動機車，共已補助4000輛，每輛補助新台幣1萬元，今年1月1日開始受理花東基金換購電動機車補助申請，截至11月6日止1000個名額已全數用罄。

雖然花東基金補助1萬元的名額已用罄，但經濟部產業發展署、環境部及縣府仍有申請電動機車購車補助經費，汰換老舊機車換購電動機車最高補助1萬2800元，單純新購最高補助7000元。

環保局表示，為加速落實淨零碳排轉型，112年本縣購買177輛公務電動機車，提供各鄉鎮市村里長做公務使用，每年約減少408公噸CO2e，目前花蓮縣境內設置電池交換站共完成設置137座電池交換站（睿能48座、光陽89座）。

環保局指出，為打造更便捷騎乘環境，將持續輔導電動機車業者設置電池交換站以提升電力補給便利性，讓更多的鄉親能夠一起響應騎乘電動機車，為2050淨零碳排貢獻心力，讓空氣更清新，再進一步提升花蓮縣空氣品質。