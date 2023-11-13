網路傳說的基隆「鬼廟」要拆了 基市府編1500萬元執行

基隆市中山區虎仔山半山腰的淨因禪寺荒廢約20年，附近民眾視為毒瘤，「鬼廟」之說不脛而走，市府編列1500萬元明年拆除。市議員施偉政今質詢，花大錢拆違建若未求償，其他違建地主恐也認為「一皮天下無難事」，放著不管；市長謝國樑表示，會依法向地主追討拆除費。

淨因禪寺的前身是日據時期，近百年前私人搭建的「尼姑庵」。基隆市杜姓「道姑」買下土地後，逐步擴建到4層樓規模，除供奉神明，同時做納骨塔使用。淨因禪寺接近完工時，被人檢舉是違建停工，加上杜女面臨法律纏訟等問題，寺務發展受挫，杜女死亡後荒廢至今，形成治安死角和髒亂點，成為附近居民眼中的社區毒瘤。

中山區選出的市議員施偉政今天質詢時說，他支持市府編列1500萬元，明年拆除淨因禪寺，解決困擾地方多年的問題。禪寺蓋在私有地上，屬私人產權，要求市府說明執行方式，拆除後有沒有對地主做「處分動作」？

都市發展處長謝孝昆說，淨因禪寺土地由3名地主持分，現行法令拆除新違建，會由地主負擔費用，但淨因寺是既存違建，不適用。淨因寺拆除之後會產出很多廢棄物，處理金額也非常龐大，這個部分會要求地主處理。

施偉政解讀謝孝昆的答覆，是指光拆除禪寺市府就要花1500萬元，但不包含後續廢棄物處理費用，質疑市府是否沒有要向地主求償，只會很軟性的說「麻煩你把垃圾清掉？」進一步要求謝國樑回答，拆除淨因禪寺既存違建後，有沒有針對地主做任何處分動作？

謝國樑表示，理論上要去跟地主追討拆除費用，「如果我們有這個法源的話。」淨因禪寺被稱為中山區毒瘤也不為過，市府沒辦法待等地主有動作，才會編預算執行拆除。因為拆除違建本來就是地主該做的事，所以能夠追討就會去追討，但還是要有法律授權。

施偉政認為，如果拆除淨因禪寺後能夠徵收土地活化，當然來做，問題就出在拆除後的土地，市府沒有辦法利用。他主張拆除禪寺後，市府要向地主追討拆除費用，並用這個個案當「示範」，讓其他違建地主趕快處理，不要讓人家覺得反正市府會來拆，認為「一皮天下無難事」，推說沒錢拆除就好。