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議員指市府主管異動達227人次 謝國樑：滾動調整

中央社／ 基隆13日電
基隆市議會13日進行聯合總質詢，議員指基隆市長謝國樑（左）就任至今，市府主管異動達227人次；謝國樑答詢，他希望科長們能有輪調機制，不要讓科長在同個職位太久，讓某些官員或科長感覺「這個位置（職位）是他們的」，這些職位屬於市政府、市民。 中央社
基隆市議會13日進行聯合總質詢，議員指基隆市長謝國樑（左）就任至今，市府主管異動達227人次；謝國樑答詢，他希望科長們能有輪調機制，不要讓科長在同個職位太久，讓某些官員或科長感覺「這個位置（職位）是他們的」，這些職位屬於市政府、市民。 中央社

民進黨基隆市議會黨團今天聯合總質詢，議員指基隆市長謝國樑就任至今，市府主管異動達227人次。謝國樑說，他希望能滾動調整，不想讓某些官員感覺「這個位置是他們的」。

民進黨基隆市議員洪森永指出，謝國樑上任至今，基隆市府1級、2級主管異動達227人次，原本以為謝國樑上任後半年內人事會穩定，但光這個月就有60人次異動。

洪森永舉例，黃秀萍長期在市府都市發展處任職，從承辦員、科長做到副處長，專業與建築相關，謝國樑在1月1日將黃秀萍調任市府產業發展處副處長，跳脫原先的專業，黃秀萍接著又被調任秘書長室擔任秘書，支援教育處業務，如此有適才適所嗎。

民進黨基隆市議員施偉政表示，市府227人次調動中，有些人甚至調動高達4次，且謝國樑就任後已有2名處長「隕落」，包含教育處長劉美蘭調任參議、觀光及城市行銷處長郭霽離職。

民進黨基隆市議員曾怡芳質疑，市府人事密集調動，辦事效率會因此增加嗎，調動依據為何。

謝國樑答詢，議員所提的227人次，數字與他的感覺有點落差，只要大致符合專業及職系，他希望科長們能有輪調機制，不要讓科長在同個職位太久，其實在警察局及財主單位也有類似輪調機制。

其次，他希望能滾動式調整，不要一次調整太多人，也不想讓某些官員或科長感覺「這個位置（職位）是他們的」，這些職位屬於市政府、市民。

謝國樑表示，民眾的感受會是最深刻，他也會從民眾角度觀察官員或公務員是否適合，例如，建築界在申請建造執照、使用執照時，科長及重要承辦員是否以民為便，為民眾思考時也關注到市府的立場。

他指出，過程中有民眾感受到公務員很積極，但也有公務員並未積極任事，當然市議員的反饋也會列入調動參考。

謝國樑 議員

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