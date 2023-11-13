花蓮議員要求騎樓開放停機車 縣府：應維護行人權益

花蓮市商圈停車需求量大，機車常違規停車在騎樓，有議員要求縣府依照「道路交通處罰條例」比照其他縣市做法，開放符合規定的騎樓有條件、申請停放機車。縣府建設處認為，騎樓是人行道，應提供行人行走，不應影響騎樓功能，將了解其他縣市做法，審慎評估可行性。

花蓮縣議會今天召開定期大會總質詢，民眾黨縣議員傅國淵指出，縣府應參考道交條例第90-3條第1項規定，有條件開放民眾申請機車停放騎樓。

建設處長鄧子榆表示，騎樓雖是私有地範圍，不過「道交條例」第3條規定，騎樓是人行道，必須供行人通行，近年不少縣市陸續將機車退出騎樓空間，改善行人通行困擾，縣府近期也將市區精華路段汽車停車格改畫為機車停車格，讓機車能停放在路肩，也不會影響行人與車輛通行。

鄧子榆指出，不能為了維持交通秩序，影響騎樓的功能，將確認條例規定的內容及意涵，參考其他縣市作法，審慎評估縣內開放機車停放騎樓的可行性。

他說，政府雖可訂定相關管制措施，但使用者行為無法控制，容易造成各種違規產生，甚至比現在更嚴重，且制定政策屬公告管制作為，應一視同仁；若要讓民眾申請，在縣府的立場來說，需考量必要性。